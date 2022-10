Family Cash: "Hemos subido los precios un 7%, solo la mitad que el resto de la distribución"

a cadena valenciana de distribución Family Cash ha logrado extender su presencia a la mayoría del territorio peninsular en menos de 10 años. Un modelo que se centra en hipermercados de tamaño medio en ciudades pequeñas y medianas, y precios bajos como bandera comercial. Los últimos datos de OCU, que le incluyen entre las cadenas más baratas de España, certifican esa apuesta.

La estrategia de Family Cash es precios bajos todo el año, ¿es el modelo de Mercadona?

José Canet: Nuestra estrategia consiste en tener los precios lo más estables posible. Antes de poner un precio estudiamos bien hasta donde podemos llegar e intentamos ser en todo los más baratos. Por eso también apostamos por los frescos, porque ahí tenemos más cancha de precios frente a otros segmentos en que las grandes industrias son las que marcan las tarifas. La única manera de librarse un poco de la guerra del PVP es en la parte de frescos. Los grandes de la industria mandan mucho en el sector. Family Cash factuará 1.000 millones en 2025.

En el caso de Family Cash, ¿hasta donde han subido este año?

J. C: Hemos subido precios la mitad que el resto del mercado. Si la subida ha llegado al 15% de media y en nuestro caso ha sido de entre un 7% y un 7,5%. Hemos retenido mucho ese alza. Y lo hemos hecho sacrificando márgen, porque además en una situación como la actual las preferencias de los consumidores se vuelcan en lo más básico que es donde menos margen hay.

¿Cuál es el secreto para trasladar lo menos posible esos mayores costes al precio?

J. C: Una de las claves de nuestra estrategia es que nuestras tiendas hacen también las veces de almacén. Cada centro tiene un volumen de entre 400 y 600 palets de almacenaje, por lo que todo lo que son productos de gran volumen como agua, leche o refrescos van directos al punto de venta desde el fabricante, no pasan por nuestros centros logísticos. De esa forma no mueves dos veces el producto y esa es una de las claves de nuestros costes.

¿Esperan que los precios sigan subiendo?

Carles Canet: Deberíamos estar ya en el pico, aunque la energía es muy impredecible. Ya hay algunos precios que parece que empiezan a moderarse como en el aceite, aunque también es cierto que cuando subes una botella aunque sea dos céntimos cuesta mucho bajarla.

En un mercado marcado por la inflación, ¿se están beneficiando de esa imagen de bajos precios?

C. C:Precisamente por ese posicionamiento de precios económicos nosotros estamos ganando clientes. En la comparativa mes a mes de las tiendas que ya teníamos abiertas estamos aumentando la afluencia de compradores frente al año pasado.

¿Qué cambios están detectando en los consumidores?

J. C: Las compras de todo lo que son productos básicos se piensan más, y se van a productos más básicos. La gente también se cansa de las promociones, quiere una estabilidad de precios. Uno de las cosas que está funcionando son los formatos grandes para conseguir ahorros, estamos detectando en el caso del tomate que ahora se están vendiendo más latas de 1 kilo frente a las de menos volumen.

¿Cuáles son los planes de nuevas aperturas para este año?

J. C: Esta año tenemos previsto cuatro aperturas. Abrimos a principios de año en Alcalá de Henares, y una primera tienda en Lugo, donde también se incorporará otra en octubre. En noviembre abriremos en Benicarló (Castellón). Allí nos hemos hecho con todo el centro comercial y estamos trabajando para abrir al menos el 80% de toda la oferta comercial, porque también se instalarán otros 7 u 8 operadores como Mango, una cadena de bricolaje, una zona de restauración y también cines. Terminaremos el año con 40 tiendas.

¿Mantendrán ese ritmo también el próximo año?

J. C: Para el año que viene prevemos entre cinco o seis aperturas. Está Finestrat (Alicante) para el primer trimestre, y luego Tarragona, Toledo y Teruel, que son obras nuevas. Son locales de entre 4.500 y 6.000 metros cuadrados. También vamos a crear una nueva plataforma logística en Agullent, hemos comprado una parcela de 80.000 metros cuadrados con un presupuesto de 30 millones de euros. Ahora tenemos dos almacenes que suman 35.000 metros cuadrados en L'Olleria y una plataforma de frío para fruta y verdura de otros 5.000 metros cuadrados. La intención es que a finales de 2023 o mediados del año 2024 podamos estar allí ya.

¿Cuál es su facturación y qué objetivo se marcan a medio plazo?

J. C: Nuestra estimación de facturación como Family Cash para este año se situará entre 580 y 600 millones de euros, frente a los 470 millones del año anterior. Como grupo en su conjunto, que incluye también las gasolineras Family Energy, con 19 estaciones de servicio, superaremos los 750 millones. Nuestro objetivo a tres años vista es situar a Family Cash en unos ingresos de mil millones de euros.

Han cerrado un préstamo de 155 millones de euros recientemente ¿Se plantean compras para crecer?

J. C: Nosotros vamos a nuestro ritmo de tiendas de obra nueva y después estudiamos todas las oportunidades que nos vienen. Nuestro crecimiento fuerte vino por la compra de 14 tiendas de Eroski en 2019, que hicimos en varios plazos, y nos permitió contar con una estructura ya existente en toda España.

¿Y dar entrada a socios o salir a los mercados para financiarse?

C. C: Mientras podamos ir financiando el Capex y nuestro crecimiento no nos planteamos dar entrada a socios, ni tampoco salir al mercado financiero.