Mercadona retira por sorpresa dos de los productos más aclamados del verano de sus estanterías

Uno de los productos más aclamados con la llegada del calor es el gazpacho. Una bebida refrescante que aporta vitaminas (A, C y E), minerales (potasio, sodio y magnesio) y antioxidantes; aumenta el colesterol bueno (HDL) mientras que contribuye a reducir el colesterol malo (LDL), con cantidades mínimas de proteínas e hidratos de carbono y con niveles de sal aceptables.

Entre las opciones envasadas ya preparadas para tomar, una de las más demandadas son, como cabe esperar, las que comercializa Mercadona. Sin embargo, una reciente modificación en su catálogo ha llamado la atención de sus clientes.

Un usuario de Twitter, Sebbgod, preguntaba directamente a la cadena de supermercados por uno de sus productos habituales. "Oye, Mercadona, hace un par de semanas que no veo el gazpacho suave. Además, no está la etiqueta ni aparece en vuestra web", escribía recientemente interpelando a Mercadona.

Oye @Mercadona hace un par de semanas que no veo el gazpacho suave. Además no está la etiqueta ni aparece en vuestra app. Espero por favor que no lo hayáis descontinuado ahora que viene el verano ???? pic.twitter.com/Txu57dlthp