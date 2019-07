Vox pide a la Asamblea de Madrid una lista con los colegios que impartan actividades informativas sobre el colectivo LGTBI

La líder del partido de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha registrado un escrito en la Asamblea en el que insta al Consejo de Gobierno a que le facilite información de colegios públicos y concertados en los que se hayan realizado actividades informativas o formativas sobre el colectivo LGTBI.

Según ha publicado la diputada socialista Carla Antonelli en sus redes sociales y han confirmado fuentes de Vox a EFE, Monasterio ha presentado este jueves un escrito en la Asamblea de Madrid en el que solicita información al Consejo de Gobierno de colegios públicos y concertados en los que el colectivo LGTBI Cogam ha realizado actividades informativas, formativas o de otra índole.

En el escrito, Monasterio pide la "fecha de celebración de la actividad, el centro en el que se realiza, el temario o información trasladada, breve descripción de la actividad o experiencia desde 2015 incluido hasta la fecha actual, nombre y apellidos del ponente o ponentes y cuál ha sido la clase o clases destinatarias".

Según explican fuentes del partido, "no hay acciones previstas a corto plazo al respecto", ya que la petición de información es solo para que los diputados de Vox "puedan empezar a trabajar". Se registrarán otras peticiones "en otros ámbitos", afirman dichas fuentes, que subrayan que el fin de este escrito y el de los consiguientes son para que el grupo parlamentario del partido comience su actividad.

Por su parte, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que en los colegios de la región "no se está impartiendo adoctrinamiento", sino "información y educación de calidad". "Creo que no debería generarse una falsa alarma sobre la educación que se imparte en los colegios y creo que además este tipo de asociaciones solo van a los colegios que lo solicitan y de manera optativa y voluntaria. Creo que hay que tomarse esto con normalidad y no hacer una alarma donde no la hay", ha precisado.

Por su parte, el líder de Ciudadanos en la región, Ignacio Aguado, ha apuntado que Vox está "en su derecho de pedir la información que consideren oportuna y la Comunidad de Madrid será la que tenga valorar si es conforme a derecho". Preguntado sobre si Ciudadanos está "cómodo" pactando con un partido que solicita este tipo de información, Aguado ha respondido que "está cómodo" con el acuerdo de Gobierno firmado con el PP.

Asimismo, el pasado día 1 de julio, el partido ultraderechista presentó en las cortes valencianas varias peticiones de información para conocer las partidas en los presupuestos de 2018 y 2019 dedicadas a cursos, asociaciones, conferencias, informes de o centros culturales relacionados con la actividad de colectivos LGTBI, y los datos sobre "violencia intrafamiliar, no solo en relación a la violencia ejercida por hombres hacia mujeres".

Respuesta de la Consejería de Educación

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha contestado a Vox que las acciones formativas extraescolares que lleven a cabo los centros educativos "dependen exclusivamente de cada centro educativo" porque están dentro de la autonomía de los mismos, y tras aclarar que "no hay ni una sola denuncia ante la inspección educativa por adoctrinamiento" ha pedido a la formación de Monasterio "un poco de responsabilidad y rigor en sus declaraciones". Así lo ha manifestado un portavoz de la Consejería de Educación, que no ha recibido aún ningún escrito después de que Monasterio haya registrado este jueves su solicitud, informa EP.

En cualquier caso, Educación ha precisado que todas las acciones formativas extraescolares que lleven a cabo los centros educativos no se determinan desde la Consejería, y ha destacado que las acciones formativas sobre las que piden información no son actividades regladas de horario lectivo, sino que son actividades extra escolares que dependen de cada centro y han de ser autorizadas por los padres.

Por lo tanto, tampoco tienen un listado de los centros y actividades desarrolladas fuera del horario lectivo, y en cuanto a proporcionar nombres y apellidos, la Consejería de Educación ha asegurado que "ha cumplido, cumple y cumplirá escrupulosamente" la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Asimismo, desde el departamento que dirige Rafael van Grieken han aclarado que la Consejería de Educación no organiza ninguna charla informativa como las que hace referencia Vox y han insistido en que "si hay centros que han colaborado con dicha entidad lo han hecho en el marco de su autonomía".