Vox carga contra Almeida por permitir que la bandera LGTBi ondee en Cibeles

Vox ha criticado este lunes que el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, permita que la bandera arcoíris del colectivo LGTBi ondee en el Palacio de Cibeles durante la celebración de las fiestas del Orgullo, ya que consideran que pertenece a un "lobby que odia a todo el que no piensa como ellos".

En su cuenta de Twitter, la formación de Santiago Abascal ha cargado contra la decisión de Marínez-Almeida de colgar la enseña del colectivo LGTBi como se ha venido haciendo durante el mandato de su predecesora, Manuela Carmena.

"En Vox no nos metemos en la cama de nadie. Si Almeida quiere demostrar que Madrid respeta los derechos de todos, al margen de su orientación sexual, que cuelgue la bandera española, que es la de todos, no la de un lobby que odia a todo el que no piensa como ellos", han señalado.

Vox, que apoyó a Martínez-Almeida en su investidura para que pudiera convertirse en alcalde, no comparte su decisión. De hecho, durante la campaña electoral, su candidato, Javier Ortega Smith, mencionó la posibilidad de trasladar el Orgullo LGTBi a la Casa de Campo, aunque aseguró que mantendría la subvención municipal a las fiestas.

Según ha asegurado el alcalde este lunes, la decisión de volver a colocar la bandera trata de "poner fin" a los debates que pretenden politizar la fiesta, que es una "seña de identidad" de la ciudad.