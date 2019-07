Torrent (ERC) ruega a las empresas que vuelvan a Cataluña

A pesar de que los partidos soberanistas lo negaran en su momento, la diáspora de empresas que huyeron de Cataluña como consecuencia del 'procés' es irrebatible: según los datos de los Registradores, hasta enero de este año, tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 las empresas fugadas de la región a otras autonomías sumaban ya más de 5.500. Por ello, ya los portavoces políticos ruegan por su retorno, en un momento en el que la región no es ajena a la desaceleración global por la que pasa España.

"No sobredimensionamos los efectos del 1 de octubre en las empresas, ni lo minimizamos", ha aclarado Roger Torrent, presidente del Parlament de Cataluña y miembro de ERC. "Las empresas que se marcharon por el 1 de octubre deberían volver a Cataluña, de donde nunca tendrían que haber salido".

Declaraciones de independencia

Durante su intervención en un desayuno informativo celebrado en Madrid, Torrent ha reiterado la intención de su partido, ERC, de lograr la independencia de Cataluña, una situación que bajo su punto de vista tendría consecuencias positivas incluso para la economía española. "Si hay independencia, las relaciones económicas y culturales con el Estado serían mucho más intensas que las actuales", ha afirmado.

Con todo, ha descartado que se opte por declaraciones unilaterales de independencia, como hizo la Generalitat en 2017. "Una declaración de independencia en el Parlament no me parece oportuna desde el punto de vista politico. La unilateralidad no la ejerce quien quiere, sino quien puede. El Estado es quien hace esto. El 1 de octubre es un ejemplo: fue el Estado el que se impuso. Nuestro marco es de bilateralidad, no la unilateralidad.

Relación con Sánchez

Torrent ha afeado a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, que no haya ejecutado acciones significativas para abordar el conflicto político en Cataluña. "No es aceptable es que el Estado no ponga ninguna solución encima de la mesa. Se ha inhibido de sus responsabilidades", algo que achaca al actual residente de Moncloa. "El presidente Sánchez sigue ausente. Más allá de gestos cosméticos, no ha hecho nada para resolver el conflicto".

Con todo, consultado sobre si su partido se abstendría en la votación de investidura de Sánchez, "siempre hemos dicho que no vamos a poner líneas rojas pero tampoco cheques en blanco. Lo que nos preguntamos es a qué PSOE y qué Sánchez nos vamos a encontrar en el discurso de investidura: ¿El del diálogo o del 155?", ha expuesto.

Movilizaciones

Por otro lado, ha avisado de que habrá numerosas movilizaciones sociales e institucionales cuando se decidan y desvelen las sentencias del Tribunal Supremo, dando a entender que espera el castigo más duro, 25 años de cárcel, para los políticos acusados de impulsar el 'procés'. Además, rechazó aceptar que el Gobierno pudiera hacerles un favor con un indulto. "Supone aceptar que lo que pasó el 1 de octubre fue un delitio. Para la mayoría de los demócratas el asunto no se debería haber llevado a los juzgados. Hay que sacar la política de los juzgados y llevarla al diálogo".

Pase lo pase, asegura que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, seguirá liderando las listas del partido a pesar de hallarse en la cárcel ante un eventual adelanto electoral en Cataluña, que se acercaría si la región sigue sin presupuestos aprobados. "Es prioritario que tengamos presupuestos en 2020", ha asegurado Torrent.