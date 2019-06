PSOE y Podemos: de relación cordial a guerra abierta

Si hace unas semanas se daba por hecho que el PSOE y Unidas Podemos llegarían con relativa facilidad a un acuerdo para que los diputados morados apoyen la investidura de Pedro Sánchez, a día de hoy la relación, antaño cordial, es tan tensa que amenaza con romperse, sobre todo por la amenaza de Pablo Iglesias de votar en contra del candidato socialista cuando llegue el día D.

Y es que la última reunión entre Sánchez e Iglesias solo ha servido para ratificar el enfrentamiento entre la visión socialista y la de Unidas Podemos y que los dardos se afilen más y se tiren con más saña. Solo así se puede juzgar la estimación que dio ayer el secretario general de la formación morada de que la investidura de Sánchez no será al menos hasta septiembre. Vamos, que da por fallida la intentona que el socialista llevará a cabo en julio, porque no podrá contar con los votos de Unidas Podemos. Mientras, Irene Montero ha golpeado el hígado de los socialistas diciendo que prefieren pactar con la derecha, es decir, Ciudadanos.

La clave está en que, aunque no consideran perdido un Gobierno liderado por Sánchez, en Unidas Podemos no están dispuestos a apoyarlo gratis. Están subiendo la presión para que el PSOE ceda a un Gobierno de coalición con ministerios morados, que haría que la debacle electoral de los de Iglesias el pasado 28 de abril se convierta en una inesperada victoria. Pero los socialistas no están cediendo en un tira y afloja agotador cuya fecha de caducidad no puede ir más allá de julio.