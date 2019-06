El 'guiño' de Toni Roldán al PSOE al recoger su despacho tras su dimisión de Ciudadanos

El exdiputado y exportavoz económico de Ciudadanos Toni Roldán ha publicado este miércoles un 'tuit' cargado de intención al recoger sus efectos de su despacho una vez esta semana se consumó su dimisión como parlamentario y como miembro de la dirección del partido 'naranja'.

Defensor de levantar el veto al PSOE y alejarse de Vox, Roldán ha lanzado un 'guiño' a los socialistas cuando ha publicado una fotografía de una caja con sus pertenencias en la que puede apreciarse un ejemplar del acuerdo programático al que llegaron PSOE y Ciudadanos en 2016.

Vaya, mirad lo que me encontré desmontando el despacho... pic.twitter.com/jU8EIedC6u — Toni Roldán Monés (@toniroldanm) 26 de junio de 2019

"Vaya, mirad lo que me encontré desmontando el despacho...", ha escrito Roldán junto a la imagen del ejemplar "Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso". Un texto que no sirvió para investir a Pedro Sánchez en 2016. Al contrario que ahora, en aquel momento PSOE y Ciudadanos no sumaban y se quedaban lejos de la mayoría absoluta.

Este 'tuit' de Roldán llega después de que numerosos dirigentes socialistas hayan ensalzado su decisión de abandonar Ciudadanos y otros tantos del partido 'naranja' o de la derecha le hayan criticado.