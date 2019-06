Vox renuncia a entrar en el Gobierno de Madrid a cambio de un acuerdo de mínimos que Ciudadanos también debe firmar

Vox ha renunciado a entrar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid a cambio de un "programa único" con tres condiciones que deberán ser aceptadas y firmadas tanto por el PP como por Ciudadanos, si bien ya no tienen como condición necesaria que las tres formaciones se sienten en la misma mesa a hablar.

La candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha establecido tres condiciones para el acuerdo programático del que depende la investidura de Isabel Díaz Ayuso: la bajada de impuestos, la libre elección de los padres del modelo educativo de sus hijos y la supresión de las ayudas a inmigrantes ilegales y a las ONG que les apoyan.

"Hemos venido a defender ideas, no a pedir consejerías", ha dicho Monasterio en una comparecencia en la que ha aclarado el estado de las negociaciones en la Comunidad de Madrid después de que ayer saltara una información que apuntaba a la ruptura del diálogo con Ayuso.

Con esta rueda de prensa, Vox abre un plazo hasta las 14:00 horas del 2 de julio para buscar un acuerdo "de mínimos" firmado por las tres formaciones y presentar un candidato a la investidura en la Comunidad de Madrid. "Aquellos partidos que quieran nuestros votos deberán respetar a nuestros votantes, deberán dejar de insultar, deberán no hacer cordones sanitarios" además de "suscribir abiertamente un acuerdo".

Vox amenaza a Cs con probar su apoyo

Antes de que compareciera Monasterio, Iván Espinosa de los Monteros ha asegurado que el "acuerdo que se firmó entre PP y Vox contaba con el visto bueno de Ciudadanos" después de que la formación naranja se desmarcara del texto hecho público por los de Santiago Abascal para explicar que se pasarán a la oposición en aquellos ayuntamientos en los que PP y Cs no cumplan con la cesión de concejalías de Gobierno.

En concreto, el portavoz ha amenazado en TVE con que "si alguien de Ciudadanos me dice que ellos no sabían nada de este acuerdo, que no hablaron conmigo, que esto no se acordó, daremos un paso más y demostraremos que sí".

El acuerdo entre PP y Vox que menciona a Ciudadanos hecho público ayer se estable que una vez elegidos los gobiernos de coalición en los que suman las tres formaciones se abre un plazo máximo de 20 días naturales contados desde la fecha de investidura para nombrar a personas de Vox para "distintas concejalías de gobierno y responsabilidades directivas en entes municipales, que en número y presupuesto guardarán proporción a los resultados electorales obtenidos por Vox en cada población".

En cuanto a la ruptura con el PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha recordado este miércoles que "había un plazo de 20 días, estamos dispuestos a agotarlo y a cumplir el pacto. Sorprende que se nos acuse de incumplimiento cuando no ha acabado este plazo y tras la reunión con Vox y no he vuelto a tener más noticia. No podemos entender que haya habido negociación", ha declarado en RNE el alcalde de Madrid.