Marcos de Quinto: "El Gobierno es débil y depende de quien quiere romper España"

Cuando le preguntas, a bocajarro, qué hace un hombre como él -que ha llegado a ser el gurú de la imagen global del marketing de Coca-Cola y el número dos de la compañía a nivel mundial- metido en la batalla política y como diputado raso, dice, sin más, que intentar hacer cosas "que sean buenas para nuestro país".

Marcos de Quinto (Madrid, 1958) podría ser el ejemplo en carne viva, pero a la inversa, de las denominadas puertas giratorias y tal vez sea el único diputado que ha dejado todos los lucrativos Consejos de Administración para ser uno más en el Hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo.

Es un hombre inteligente, reflexivo y buen conversador, que hace honor, por la precisión de sus términos, a su profesión de economista y también, por su empatía, a su justa fama de haber sido uno de los directivos de alto standing en marketing más atractivos, intelectualmente hablando, del mundo.

Usted ha pasado de ser un alto ejecutivo de éxito a meterse de lleno en la arena política, ¿por qué ha decidido optar por Ciudadanos?

Yo, como mucha gente, me he quejado de los políticos, y al final me he implicado, dejando toda actividad privada y optando por una puerta giratoria al revés. En cuanto a mi opción de ser independiente dentro de las listas de Cs es porque este partido, respetando las libertades individuales, abarca ideológicamente muchos temas con los que me siento totalmente identificado.

"Ser rico cuando eres honesto no es nada vergonzante, lo vergonzoso es enriquecerte cuando robas"

Según su declaración de patrimonio, usted es el diputado más rico del Parlamento, lo cual le ha valido muchas críticas. ¿Ser rico es algo vergonzante si te dedicas a la política?

Mi patrimonio lo he conseguido trabajando y no haciendo negocios oscuros. Siempre he tenido una nómina pagada por una empresa norteamericana, y allí nadie regala el dinero. Lo que tengo, lo he conseguido con mucho esfuerzo, y ser rico cuando eres honesto no es nada vergonzante, lo vergonzoso es enriquecerte cuando robas. Lo que es un demérito es no aportar nada a la sociedad o quitarles el dinero a otros para engordar tus bolsillos. No tengo que avergonzarme de mi patrimonio y mucho menos de haber trabajado muchísimo toda mi vida.

Si en política hubiese más empresarios y directivos, ¿la cosa iría mejor que con políticos profesionales?

Si eres un profesional, te tratan como un intruso. Lo que se lleva es ser profesor de política o haber vivido toda la vida de la cosa pública. Yo creo que sería mejor para la política que quien se dedique a ella sea gente que haya tenido que sacar cosas adelante en la vida civil. El problema de la política es que hay mucha gente que no ha hecho nada, salvo hacer carrera dentro de los partidos políticos.

Entrando en la arena política, ¡menudo follón tienen ustedes con el Ayuntamiento de Madrid! ¿Habrá o no concejales de Gobierno de Vox? Porque aquí alguien miente...

Hemos hecho un acuerdo con el PP totalmente transparente para el Ayuntamiento. El PP y Vox dicen que también han firmado un acuerdo, y al parecer es secreto. Para evitar especulaciones, deberían hacerlo público y así se aclararían las cosas.

"En la Comunidad de Madrid habrá un Gobierno de centroderecha, con una presidenta al frente"

¿Y qué pasa si Vox sigue insistiendo en tener concejalías, cosa que ustedes no aceptan?

Bueno, si el PP hace algo distinto al acuerdo que hemos firmado con ellos, seguramente Begoña Villacís se replantearía la situación. Nosotros cumplimos lo que firmamos y esperamos que el PP también lo haga.

¿A usted le cabe alguna duda de que la Comunidad de Madrid tendrá un Gobierno de centroderecha? ¿Va a haber presidente o presidenta?

En la Comunidad de Madrid habrá un Gobierno de centroderecha, con una presidenta al frente. Hay un acuerdo cerrado entre el PP y Cs, del que estamos muy satisfechos.

¿Cree que Vox es un partido homófobo, machista y fascista, y que por eso Cs no quiere "contaminarse"?

Yo no pongo etiquetas, máxime cuando ahora lo cotidiano es que a todos en algún momento nos tachen de fascistas. El otro día, sin ir más lejos, llamaron fascista a Ada Colau. Con Vox hay cosas que no comparto en absoluto, como su posición respecto a Europa o su propuesta de que hay que eliminar las Comunidades Autónomas. Participo plenamente de la posición que tiene Cs respecto a ese partido. No queremos entrar en Gobiernos con ellos.

"Dijimos que no íbamos a pactar con Sánchez y no lo hemos hecho; que nuestro socio preferente es el PP y así es"

Pues por eso mismo, por su posición respecto a Vox, da la sensación de que Cs está en la diana de todos, ¿no?

Que nuestros adversarios, para atacarnos, nos sitúen en el ojo del huracán es un síntoma de que lo estamos haciendo bien. Que estemos en la diana de todos, como usted dice, no es casual. Tenemos muy claro el mensaje de nuestros votantes, y estamos haciendo lo que prometimos en la campaña. Dijimos que no íbamos a pactar con Sánchez y no lo hemos hecho; que nuestro socio preferente es el PP y así es; y que nuestra apuesta era el modelo andaluz, sin Vox en los gobiernos, y hemos cumplido. Son otros quienes, al día siguiente de las elecciones, comenzaron a hacer lo contrario de lo que prometieron.

Hombre, hasta Macron parece 'meter la cuchara' en los pactos que hacen ustedes, y ha amenazado incluso con vetos en ALDE...

Hay mucho ruido sobre lo que dice Macron. Pero la realidad es que a Luis Garicano le acaban de nombrar vicepresidente económico del grupo ALDE, y si hubiera algún problema no habrían nombrado a alguien de Ciudadanos. Tenemos muy buenas relaciones con todos los dirigentes europeos. Escuchamos atentamente sus opiniones, pero lógicamente Cs es un partido independiente, que toma las decisiones que cree conveniente respecto a sus pactos.

¿Cómo se define ideológicamente?

Soy una persona liberal, que me siento históricamente más cercano a la izquierda que a la derecha.

¿Qué le ha parecido el portazo que ha dado Manuel Valls? Les ha llamado sectarios y cosas peores, por aproximarse a la derecha...

Cs siempre ha estado abierto a negociar y a pactar con la izquierda moderada y también con la derecha moderada, jamás hemos sido sectarios, y hemos puesto las mismas condiciones al PSOE que al PP. El problema es que esta vez, cuando queríamos pactar con la izquierda moderada ya no estaba. Tras la moción de censura, Pedro Sánchez se transformó. El Sánchez que apoyó el 155, que decía que jamás estaría con los independentistas ni se apoyaría en los populistas se alió con ellos. El PSOE ha abandonado el espacio de centroizquierda y de ahí lo que ellos llamaron viernes sociales, que fueron solo viernes electorales, para complacer a Podemos y los independentistas. Nosotros podemos estar con los socialistas moderados, como lo estamos con Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha. Pero no con quienes se alían incluso con los filoetarras.

Perdone la insistencia, ¿la 'operación Valls' ha sido un fracaso?

La operación Valls, desde el punto de vista de los resultados electorales no ha sido una historia de éxito, sino más bien un fracaso. Valls debería haber sido un poco más respetuoso con quienes le apoyaron y financiaron.

"Rivera, y Cs, están en el centro, como han estado siempre. Sánchez es el que ha cambiado"

¿Qué le parecido que entre Bildu en el Parlamento de Navarra?

La entrada de Bildu en el Parlamento de Navarra es una vergüenza. En la dirección del PSOE están todo el día hablando de responsabilidad, nos piden que nos abstengamos, y ellos, cada vez que tienen la oportunidad de pactar con constitucionalistas, en vez de hacerlo, se alían con populistas, independentistas o extremistas. Que el PSOE haya facilitado la entrada de Bildu en vez de apoyar al partido que más votos ha sacado en Navarra y situarse del lado del constitucionalismo le está retratando.

Vamos, que no es cierto, como dicen los socialistas, que Rivera se haya 'derechizado' a raíz de la foto de Colón...

Rivera, y Cs, están en el centro, como han estado siempre. Sánchez es el que ha cambiado. Antes su partido le imponía algunas líneas rojas, como no echarse en manos de Podemos o depender de los separatistas. Con ese Sánchez nos pudimos entender, pero su obsesión por mantenerse en La Moncloa le ha llevado a tener amistades peligrosas y ya no tiene límites. El que se ha separado de sus principios ideológicos es él, y el que ha hecho un cordón sanitario a los constitucionalistas ha sido él.

De momento, dice que no va aceptar la petición de Podemos de integrarlos en el Gobierno, y lo máximo que les ofrece es segundos niveles...

Bueno, ya veremos. Sánchez utiliza a la gente y sus promesas suelen ser papel mojado. Ya en campaña dijo que Podemos era su socio preferente, y aceptó y anunció algunas medidas estrella de Iglesias, como elevar el salario mínimo a 1.200 euros. Se acercará a Podemos mientras le sea útil, y después si no los necesita se distanciará. Es increíble que nos tache de veletas cuando aquí, en la políticas, la gran veleta ideológica es él.

De entrada, ERC ya ha anunciado que se abstendrá en la investidura, ¿un gesto así se hace gratis o pedirán un alto precio después?

Tenemos de nuevo un Gobierno débil en manos de gente que quiere romper España, y eso puede tener graves consecuencias como, por ejemplo, facilitar indultos para los golpistas cuando haya una sentencia en el juicio del procés. Conceder indultos a cambio de un puñado de votos sería inaceptable. Hemos sufrido una agresión a nuestro orden constitucional, y Sánchez, por su conveniencia, no puede hacer borrón y cuenta nueva.

"Somos quien, en estos momentos, plantamos cara a Pedro Sánchez"

¿De verdad cree que Sánchez promoverá indultos si los políticos presos son condenados?

Sí, creo que llegado el caso no tendría ningún problema en indultarlos y así lo ha estado sugiriendo. Durante la campaña se le ha preguntado muchas veces si lo haría y nunca ha dicho que no. Desafortunadamente, creo que Sánchez, con tal de mantenerse en el poder, hará lo que haga falta. No es de fiar.

¿Por qué dicen que están liderando la oposición, cuando finalmente no han dado el 'sorpasso' al PP?

Para liderar la oposición no hace falta tener un escaño más o menos, sino tener la iniciativa política, y nosotros en eso siempre vamos por delante. Somos quien, en estos momentos, plantamos cara a Pedro Sánchez, y por eso él prefiere otorgar el título de líder de la oposición a Pablo Casado, cuyos resultados electorales le han situado en una posición de extrema debilidad. Sánchez quiere un líder de la oposición que baje la cabeza, enredado en resolver los problemas de su partido, y con la mochila de la corrupción a la espalda. Así le tiene siempre con la guardia baja y le es más cómodo.

Hombre, Casado aún no ha tenido ni tiempo de ejercer su liderazgo...

Es verdad que los nuevos líderes del PP están en una situación difícil, y sinceramente creo que están intentando hacer cambios, pero ese partido es una maquinaria muy grande y muy difícil de regenerar. A día de hoy, el PP sigue teniendo en el camino un montón de bombas de efecto retardado, especialmente por los casos de corrupción, y les costará mucho tiempo limpiar esa formación política y cortar de raíz determinadas acciones.

Sea como fuere, ustedes no han dado el 'sorpasso' y ese era su gran objetivo en las últimas elecciones...

Nosotros tenemos un partido unido, un gran equipo y muchas ganas, y nuestros resultados han sido muy buenos. No tenemos ninguna mochila. Lo más importante es lograr el sorpasso a Sánchez, al sanchismo, y a Podemos. Ese es el sorpasso que tenemos en el horizonte. Si el PP no hubiera bajado tanto en el número de escaños probablemente habríamos dado el sorpasso al sanchismo. Lo más importante es que juntos podamos dar ese sorpasso al sanchismo, y digo al sanchismo, no al PSOE.

"Creemos que habría que ir hacia un contrato único, y avanzar en esa línea"

Durante el mandato de Sánchez, se ha elevado la deuda pública en 18.000 millones, ¿es un motivo para las alarmas?

La deuda es uno de nuestros mayores problemas. Afortunadamente, los tipos de interés se mantienen bajos, pero en cualquier momento que hubiera un repunte, estaríamos absolutamente expuestos. Me parece vital, en épocas de crecimiento, amortizar deuda para tener una economía más saneada, pero no soy optimista. Sánchez va a tener que pagar el apoyo que le van a dar los nacionalistas y los populistas, y pagar las adhesiones de otros partidos significa comprarlos con el dinero de todos, y esa es una situación muy peligrosa cuando el panorama económico no se termina de despejar a nivel mundial.

¿Comparten la pretensión de los sindicatos de retirar las reformas laborales, tanto del PP como del PSOE?

Creemos que hay que hacer varias cosas respecto a la reforma laboral, pero no en la dirección que están proponiendo los sindicatos. Creemos que habría que ir hacia un contrato único, y avanzar en esa línea. Pero más allá de eso, de nada vale que se acuerden cosas con los agentes sociales si luego no se cumplen. Con ellos se acordó una subida del salario mínimo, y luego para complacer a Pablo Iglesias, de la noche a la mañana se cambió, con lo que han convertido los acuerdos entre sindicatos y empresarios en algo sin valor.

La subida a 1.200 euros del salario mínimo, ¿pondrá en riesgo la creación de empleo?

Una subida así no favorece la creación de empleo, pero vamos, la precariedad no se soluciona, ni mucho menos, con una subida del salario mínimo.

¿Cómo valora los cinco años de reinado de Felipe VI?

Tengo un gran respeto y un gran cariño para nuestro Rey. Estos cinco años lo ha hecho muy bien en unos momentos dificilísimos, y con ataques continuos a nuestra forma de Estado. Creo que esos ataques le han hecho más fuerte y han servido para reformar el sistema de la monarquía parlamentaria, porque se han generado anticuerpos frente a veleidades rupturistas y chantajes golpistas.

Lo que ha 'levantado ampollas' es la puesta en libertad de Josu Ternera por un tribunal de París alegando motivos de salud...

A los presos que tienen problemas de salud se les ingresa en un hospital con vigilancia. Ternera ya ha demostrado su capacidad para ocultarse durante décadas en sitios recónditos, y propiciar que algo así vuelva a suceder sería muy chocante.