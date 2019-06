El Parlamento de Navarra, en el aire a unas horas de la votación de la Mesa

PSN y Geroa Bai cerraron el martes con dos reuniones fallidas en las que, durante seis horas, no consiguieron llegar a un acuerdo sobre la composición de la Mesa del Parlamento de Navarra. A escasas horas de que se constituya el Legislativo foral, los encuentros se retoman desde primera hora para intentar un pacto 'in extremis'.

Minutos antes de las 00:00 ya del miércoles los partidos dieron por concluidas las negociaciones en las que también han participado Podemos e Izquierda-Ezkerra. Todos ellos se citaron para continuar las conversaciones antes de la constitución del Parlamento, fijada para las 11:00.

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha señalado a los medios de comunicación que "la negociación es complicada, pero hemos encontrado visos de posibles acuerdos y mañana tenemos que explorarlos más detenidamente y continuarán las negociaciones". "Es un punto a favor que después de tanto tiempo los cuatro grupos estamos determinados a llegar a un acuerdo y creo que es lo que ha reflejado esta reunión", ha asegurado.

Sobre si EH Bildu estará en la Mesa, Alzórriz se ha limitado a señalar que "veremos mañana cómo delimitamos la Mesa, hay posibilidades de acuerdo, de que sea un acuerdo plural, y por lo tanto esas posibilidades se explorarán mañana". "Estamos diciendo que hemos abierto brotes verdes en la posible negociación para buscar un acuerdo en el que todo el mundo, los cuatro grupos, estemos con un mínimo denominador común y con un mínimo de comodidad, y eso lo tendremos que explorar y definir mañana, si puede ser definitivo o no", ha señalado, para afirmar que no se ha hablado de nombres para la Presidencia de la Cámara.

El dirigente socialista ha asegurado que el PSN no renuncia a presidir el Parlamento pero ha señalado que "puede ser que Geroa Bai pueda presidir perfectamente el Parlamento de Navarra".

Ramón Alzórriz ha explicado que PSN y Geroa Bai "somos los que más votos tenemos, los que más aglutinamos en número de escaños y por lo tanto los que más intereses quizás tenemos, pero eso no quiere decir que no haya un diálogo entre todos para buscar una solución común" y ha dicho que no quiere "contemplar" la posibilidad de que no haya acuerdo.

"Desde ayer estamos entablando unas negociaciones para llegar a un acuerdo, que es lo que entendemos que nos ha mandatado la ciudadanía navarra, y en esas estamos, y no vamos a parar hasta que lo consigamos, porque creo que se lo debemos a la ciudadanía navarra, porque es lo que ha votado, un acuerdo progresista, de izquierdas, que acepte la pluralidad de nuestra tierra y la diversidad, y que lleve adelante las propuestas más necesarias para los ciudadanos en su día a día", ha indicado.

GBai "no renuncia a seguir explorando posibilidades de acuerdo hasta el final

Por su parte, el parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde ha señalado que su grupo "no renuncia a seguir explorando posibilidades de acuerdo hasta el final, siempre sobre la máxima de que consideramos importante que la Mesa que resulte de la sesión de este miércoles tenga posibilidad de garantizar una estabilidad institucional a un futuro Gobierno plural y progresista en la próxima legislatura".

En relación con el planteamiento que ha hecho Geroa Bai para que EH Bildu esté en la Mesa, Unai Hualde ha señalado que "estamos explorando posibilidades para que en la Mesa del Parlamento estén representadas todas las fuerzas que garanticen la posibilidad de una estabilidad, si eso no sucediera, si EH Bildu no estuviera presente de alguna manera, sería tanto como dejar toda la estabilidad en manos de Navarra Suma".

Hualde ha señalado que las discrepancias que existen son "para que la Mesa sea representativa de una mayoría parlamentaria que va a ser necesaria, porque la mayoría del Gobierno que se proyecta no es equivalente a la mayoría parlamentaria, es menor, por lo tanto, la composición de la Mesa tiene importancia desde ese punto de vista de representar la mayoría parlamentaria y garantizar una estabilidad".

Además, ha asegurado que no se ha hablado de nombres para la Presidencia del Parlamento y ha señalado que para Geroa Bai, "considerando importante la Presidencia del Parlamento, porque es una referencia institucional que puede suponer un paso más de cara a ahormar un eventual Gobierno con las fuerzas a las que el PSN ha llamado a iniciar conversaciones de gobernabilidad, tan importante como esto es garantizar esa estabilidad, esa mayoría parlamentaria".

Unai Hualde ha afirmado que "la estabilidad la da la composición propia del Parlamento, entendemos que el Parlamento tiene una serie de órganos, tiene un pleno, tiene una Junta de Portavoces, y el Gobierno que se está planteando no llega a la mayoría para poder sacar acuerdos y leyes, por lo tanto consideramos que es importante que el órgano rector de la Cámara de alguna manera tenga una representación en la cual haya capacidad de ese futuro Gobierno de poder llegar a acuerdos".

Sobre si eso significaría que EH Bildu tiene que estar también en un hipotético Gobierno, Hualde ha señalado que no iba a "concretar más, estamos en un momento de conversaciones, mañana si es posible un acuerdo lo haremos público".

Por su parte, el secretario general de Podemos Navarra, Eduardo Santos, ha afirmado que "ha habido una negociación larga e intensa con un diferente intercambio de puntos de vista y de opiniones sobre posibilidades, y hemos ido desbrozando muy lentamente el camino". "Creemos que podemos encontrar alguna vía de acuerdo que se concretará mañana a la mañana y que está pendiente de decisión final, pero puede que haya un 'no', no hay ningún acuerdo cerrado, hay partidos que no han dado el 'sí' todavía, por lo tanto, en este momento no hay un acuerdo para la Presidencia y la Mesa", ha señalado.

Eduardo Santos ha confiado en que "es posible llegar a un acuerdo, la propia longitud de las conversaciones así lo indica, nadie se ha levantado de la mesa, al menos hasta ver cómo podía generarse una vía de salida".

El dirigente de Podemos ha considerado además que su formación "no tiene representatividad como para tener a nadie en la Mesa del Parlamento, lógicamente nuestra posición es la de viabilizar cualquier tipo de acuerdo que se pueda dar entre los grupos y a eso supeditamos toda nuestra función en un momento determinado".