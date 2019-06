Abascal: "Es posible que Carmena sea alcaldesa si Ciudadanos se empeña en no llegar a un acuerdo con un partido al que le pide los votos"

El Ayuntamiento de Madrid no está asegurado para la derecha a pesar de que PP, Ciudadanos y Vox han dado esta semana pasos importantes hacia ese final. Sin embargo, desde el nuevo partido insisten en que el éxito de la alianza pasa por su reconocimiento por parte de la formación naranja. Así lo han advertido hoy, a dos días de la constitución del Ayuntamiento, Santiago Abascal y el candidato de Vox a alcalde, Javier Ortega Smith.

El presidente del partido ha recordado que en Madrid "aún no hay un acuerdo y se vota el sábado". "Es posible que Carmena sea alcaldesa si Ciudadanos se empeña en no llegar a un acuerdo con un partido al que le pide los votos", ha indicado en una entrevista en La Razón.

Según Abascal, Ciudadanos no ha querido "sentarse a esa mesa a pesar de que ha habido algunos contactos informales". Ante esto, no ha querido augurar que va a pasar, por ejemplo, con el Día del Orgullo en Madrid "porque "no está claro que vaya a haber un cambio en el Ayuntamiento de Madrid".

Por su parte, Ortega Smith ha señalado que "hasta que no hay firmado un acuerdo, técnicamente no hay nada seguro", tras ser preguntado en RNE si todavía, a 48 horas de la constitución del Consistorio, se puede decir que el pacto está en el aire aunque confía "en el sentido común" del PP y Cs y "en su responsabilidad ante los madrileños".

Ha insistido Ortega Smith en que de lo que de él dependa, van a hacer "lo imposible" pero que sus votos no son un "cheque en blanco" aunque haya partidos que se dedican a "poner cordones sanitarios o vetos a candidatos" complicando la negociación.

El principal objetivo de Vox, que en Madrid "no vuelva a gobernar una izquierda de las prohibiciones impuestas, de la inseguridad, de los okupas y de los manteros..." podría irse al traste si Ciudadanos no cede a rebajar un poco el tono. "Que no eche la culpa a los demás de sus decisiones", ha insistido Ortega Smith.