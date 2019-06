Rivera vuelve a desmarcarse de cualquier tipo de apoyo a Sánchez y le insta a entenderse con Podemos

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha reiterado este martes en su negativa a ayudar a investir a Pedro Sánchez tras haberse reunido con el presidente del Gobierno en un breve encuentro de 40 minutos en el Congreso en el marco de la ronda que el líder socialista ha hecho hoy con sus homólogos de los otros tres principales partidos.

En rueda de prensa tras la cita, Rivera ha glosado lo que no ha dejado de repetir por activa y por pasiva incluso desde antes del 28 de abril: no va a ayudar a investir a un Sánchez que deberá entenderse con Podemos y sus "socios" de la moción de censura. "Le hemos dicho a Sánchez que votaremos que 'no'. Nosotros no tenemos nada de que hablar", ha soltado rotundo Rivera.

Preguntado por si Sánchez le ha pedido la abstención por el mismo motivo por el que Ciudadanos reclama que el PSN se abstenga en Navarra a favor de Navarra Suma, Rivera ha dicho que él no ha hablado de ninguna comunidad autónoma con el líder del PSOE porque "esto no es un reparto de cromos".

El encuentro convocado por el líder del PSOE para hablar de su investidura, celebrado en una zona de la Cámara Baja asignada al Gobierno, comenzó pasadas las 16.30 horas y ha finalizado sobre las 17.20 horas. Previamente, Sánchez se ha reunido con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y posteriormente lo hará con el presidente del PP, Pablo Casado.

Después de meses sin hablarse, la relación entre Sánchez y Rivera se desbloqueó con la reunión del pasado 7 de mayo en el Palacio de la Moncloa tras las elecciones generales del 28-A aunque se mantuvo la tensión entre ambos. Aquella reunión duró apenas 50 minutos, la más breve de las tres que tuvo el presidente con los líderes del PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. Aún así, fue ligeramente más larga que la de este martes.

Cuando los medios gráficos llegaron a la sala, menos que para la reunión entre Sánchez e Iglesias, los dos líderes políticos ya estaban en el interior, ambos de traje y corbata. Hasta tres remesas de gráficos retrataron a los dos líderes tanto de pie, estrechándose la mano, como sentados.

Sánchez estaba también acompañado en las dependencias de la Cámara Baja por su jefe de Gabinete, Iván Redondo, así como por dirigentes socialistas como Adriana Lastra. Por parte de Rivera, su jefa de Gabinete, María Castiella, y otros miembros del partido, precisa EP.