Junqueras y Forn piden salir de prisión para cumplir los trámites tras su elección como eurodiputado y concejal

Las defensas de los presos preventivos de la causa del procés Oriol Junqueras y Joaquim Forn han solicitado a la Sala que les juzga en el Tribunal Supremo permiso para salir de prisión y poder realizar determinados trámites relacionados con su elección como eurodiputado y concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, respectivamente.

Junqueras ya salió de la cárcel con ocasión de su elección como diputado de ERC en el Congreso de los Diputados -cargo del que actualmente está suspendido-, y su abogado pide ahora un nuevo permiso para que pueda acudir de número a la Cámara Baja para el acto de juramento o promesa previsto ante la Junta Electoral, que se desarrollará en la sede del Congreso de los Diputados el próximo día 17 de junio a las 12:00 horas.

En cuanto al exconsejero de Interior Joaquim Forn, que fue de número uno de las listas de Junts per Catalunya a la Ciudad Condeal, pide salir de la prisión de Soto del Real (Madrid) los próximos 14 y 15 de junio para poder cumplir con el trámite de declaración de bienes y actividades y participar en la sesión constitutiva de la Corporación Municipal, cumpliendo así todos los trámites que exigen la normativa para acceder al cargo.

Ja he sol·licitat al Tribunal Suprem autorització per assistir a la constitució de l'Ajuntament de Barcelona el pròxim 15 de juny. Hi vull ser per prendre possessió del càrrec de regidor i exercir els meus drets polítics i de representació dels milers de ciutadans que m'han votat pic.twitter.com/r6nzE7C58d