Villanueva, de Unidas Podemos: "En una Europa con futuro no habría habido 'Brexit' "

Eduardo Ortega Socorro Madrid

Unidas Podemos apuesta por una armonización fiscal a escala comunitaria que permita a la Unión Europea disponer de fondos para sostener un suelo de derechos sociales que haga que los ciudadanos se identifiquen con el proyecto europeo. Además, en la entrevista que Idoia Villanueva, número 4 de la formación para las elecciones europeas de este domingo, concede a 'elEconomista', la también exsenadora navarra indica que aunque implantar un impuesto exclusivo a la banca no está entre sus prioridades sí está dispuesta a ponerlo en marcha.

La fiscalidad ha sido un asunto básico en las elecciones generales, y lo está siendo en las autonómicas. ¿Qué importancia tiene para Unidas Podemos en las europeas?

Significa el futuro o no de la UE. En los últimos 10 años hemos visto cómo, cuando se ha tenido que contestar a la crisis financiera, las instituciones han respondido salvando a la gran banca y aplicando políticas de austeridad a los distintos países. La consecuencia de esto ha sido la de un crecimiento todavía mayor de la desigualdad del proyecto europeo. Esta es la mayor amenaza que hay para Europa ahora mismo.

Hay que combatirla definiendo qué queremos que sea el proyecto europeo. En nuestro caso, creemos que no puede ser que haya una imposición de una senda de gasto a los distintos estados miembro pero que se mire a otro lado cuando algún país vulnera los derechos humanos o cuando no hay un mínimo de derechos sociales establecidos, que permitiría aumentar la cohesión.

Por ello, necesitamos una armonización fiscal y reequilibrar la balanza. No puede ser que la UE siga siendo un paraíso eterno para los ricos y un estado de precariedad constante para los jóvenes.

¿Considera que hay que quitar a los estados competencias fiscales?

Hoy en la Comunidad Europea hay 37 fiscalidades, porque además hay que tener en cuenta la navarra, la vasca, la canaria . Por esos insistimos en una armonización fiscal que evite, precisamente, la desigualdad que existe en presión fiscal, aspecto en el que España está siete puntos por debajo de la media europea, y que permita poder tener unas herramientas que se pueden invertir en unos servicios sociales mínimos, haciendo efectiva la carta social de la UE, que incluye que haya un salario mínimo interprofesional (SMI) que suponga el 60% del salario medio.

Para eso necesitamos acabar con los paraísos fiscales. A día de hoy hay cifras estratosféricas. Se habla de que un trillón de euros que se va en evasión fiscal dentro de la UE. Pero no solo es evasión fiscal. Es que hay un 'dumping' de competencia desleal entre los estados miembro que hace que las diferentes multinacionales y trasnacionales estén compitiendo a nivel de precariedad en los distintos países pero tributando en paraísos fiscales dentro de la UE. Nosotros consideramos necesario equilibrar esta balanza.

¿Cómo debe ser la armonización fiscal? ¿A la alta o a la baja?

Lo primero que queremos hacer es poner en marcha un impuesto a la economía digital, la tasa google, de un 3%. A partir de aquí, combatir la desigualdad es una prioridad. Un 1% de la población tiene un 34% de la riqueza. Tendremos que establecer tanto en los sectores de transición ecológica como de economía digital una armonización fiscal que deje de hacer competir a los estados miembro entre sí.

¿La subida de la fiscalidad del diésel tendrá que llegar a España sí o sí?

Es importante hacer una transición ecológica con garantías. Ya vamos tarde. Hay un cambio climático en marcha. Los jóvenes nos avisan de que no hay 'planeta B'. Las empresas del sector energético emiten el 78% de los gases con efecto invernadero en la UE, y este problema hay que abordarlo ya. Además, creemos que es un sector estratégico para crear empleos de calidad. Tenemos que trabajar en reequilibrar el eje norte-sur en este sentido, puesto que en el norte están los países industrializados y en el sur solo tenemos servicios. Creemos que España tiene los recursos y el conocimiento para avanzar en energías renovables y que esto sea una de las puntas de lanza para crear empleos de calidad. Queremos que sea un impulso para la industria europea y para la de nuestro país.

Idoia Villanueva, número 4 de Unidas Podemos en la lista de las elecciones europeas.

Y esa transición ecológica se tendrá que hacer con garantías. Eso significa ser consciente de la situación en la que se encuentran los ciudadanos a día de hoy, pero sin dejar atrás el reto del cambio climático. Nuestro objetivo es que las emisiones de CO2 bajen un 90% para 2040.

En cualquier caso, se tiene que hacer una regulación que no deje a nadie atrás ni fuera. Es decir, que toda acción ha de ir acompañada con un plan de empleo en los estados miembro. La transición ecológica no se puede hacer a través de ahondar en problemas de desigualdades o de empleo actuales. Va a ser muy importante que los territorios tengan voz en el Comité de las Regiones para poder hacerlo de una manera coordinada.

¿Está Unidas Podemos a favor de que la UE tenga más competencias?

Consideramos que ante la convulsa situación internacional hay determinados retos que solo vamos a poder afrontar juntos. Por eso creemos en el proyecto europeo. Si crees en el proyecto europeo, hablas de política internacional, de cambio climático, de avanzar en el estado de bienestar, de avanzar en los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores Y que eso se pueda hacer en conjunto. Ahora bien, lo importante es para qué se hace esta cesión de competencias. El pilar social tiene que dejar de ser un eslogan de elecciones, y necesita una financiación que tiene que ser un compromiso de todos los estados miembro. Hoy mueren en Europa más de 50 mujeres a la semana. Es fundamental que los Presupuestos de la Unión tengan un 5% para luchar contra esta lacra. Que se establezca que todos los estados miembro inviertan al menos un 20% de sus presupuestos en contra de la desigualdad y la violencia de género.

Por eso es importante saber para qué se ceden competencias. Hoy en día lo único que tenemos es una imposición en el gasto pero no los derechos. Cederemos competencias siempre que se nos asegure que es para generar un suelo derechos mínimos que nos indique lo que es ser un europeo hoy.

¿Qué cambios proponen para el Europarlamento?

Queremos potenciar su potencia legislativa. Hay que impulsar la democratización de las instituciones europeas, donde el parlamento tiene una capacidad legislativa insuficiente. Dentro de las medidas que manejamos en este marco creemos que es necesario tener espacios para trabajar en la economía de la Unión. Por eso nosotros proponemos un espacio, no un parlamento paralelo, con los diferentes parlamentarios en el que se asegura que se está trabajando en medidas acordadas con los diferentes estados y regiones que pertenecen a Europa.

Solo vamos a crear afección al proyecto europeo si todos somos capaces de poner de manera conjunta las soluciones a los problemas encima de la mesa. Y eso solo se logra con más democracia. No nos vale que las decisiones vengan desde estructuras que no han sido elegidas democráticamente y que el Parlamento, que es donde los ciudadanos eligen a sus representantes políticos, no tenga capacidad de decisión. Por eso nosotros abogamos por este comité dentro del propio.

Por otro lado, hay que impulsar un nuevo diálogo y reflexión sobre los objetivos del Banco Central Europeo. Actualmente se ha dedicado a comprar deuda y a ponerla en manos de la banca privada, y debe ejercer como una institución que estabilice a los estados miembro y que entre sus objetivos esté también la creación de empleo de calidad. En la UE hay un problema con la precarización del empleo y con las desigualdades. Es fundamental que el BCE actúe en esto.

¿Cómo?

Es una arbitrariedad que haya un BCE que no gestione la deuda de los estados miembro. Es una anomalía. Debe trabajar para poder hacer inversiones en países que lo necesiten, reindustrializar donde sea necesario y apoyar la transición ecológica.

Entonces ¿hablamos de convertir el BCE en una herramienta de solidaridad de los estados?

Exactamente. Queremos que sea un elemento de estabilización de los países y que haga los préstamos necesarios para abordar los planes de transición ecológica y la necesaria reindustrialización.

En su programa no hay ninguna mención a la Unión Bancaria y evolucionar en ella.

Es un debate pendiente pero no lo consideramos una prioridad.

Villanueva, durante la entrevista concedida a 'elEconomista'.

Quieren poner en marcha una tasa Google, y también la tobin – a las transacciones financieras - ¿Y un impuesto a la banca como el que ya han propuesto en España?

Creemos que las políticas que aplicamos en España son buenas para trabajar en la cohesión social, así que creemos que también lo pueden ser en la UE. El crecimiento de la banca y el salvar al poder financiero han sucedido también en Europa, y creemos que quien más gana, más debe poner y más debe pagar. No es una prioridad, pero estamos dispuestos a poner en marcha una medida de ese tipo.

¿Qué propone Unidas Podemos en el campo migratorio?

Creemos que en política migratoria Europa no ha estado a la altura. Migrar es un derecho que hay que asegurarle a las personas y las migraciones no van a terminar, ya sea por motivos de guerra o económicos. Por eso, es importante que la UE trabaje en las causas, no como lo está haciendo ahora. No podemos pagar ayuda al desarrollo de los países de origen solo si nos controlan las fronteras. Hay que cambiar la política exterior de la UE a una que sea mucho más de mediación, de diálogo y de desarrollo de estos países sincero y no basado en el control migratorio.

Además, creemos que hay potenciar el servicio de rescate marítimo en Europa tomando como modelo el que tenemos en España. Que se deje de criminalizar a los defensores de los derechos humanos y a las organizaciones que están trabajando en el modelo migratorio. Y abordar una política de asilo común. Hay que dejar de utilizar esto como un chantaje entre los estados miembro y que se permita un compromiso comunitario en este sentido, basado siempre en los derechos humanos. Además, creemos que todo lo que se va al Frontex tiene que ir a rescate marítimo y al citado programa de asilo común.

El visto bueno del nuevo presupuesto de la UE va a ser una de las tareas del nuevo europarlamento. ¿Qué visión tiene de las cuentas que hasta ahora se han dado a conocer?

En España hemos tenido la ocasión de trabajar en este presupuesto, que va a ser el armazón o la camisa de fuerza de lo que se pueda hacer hasta 2027. Creemos que el actual acuerdo financiero multianual no contempla la inversión necesaria para que el pilar social deje de ser un eslogan para ser una realidad.

¿Hay temor a la entrada de nuevos grupos ultras en la Cámara Europea, incluidos los que están a favor del 'Brexit'?

El crecimiento por la desafección del proyecto europeo se ha visto por un lado por el citado 'Brexit', puesto que los ciudadanos del Reino Unido no han visto qué ganan dentro de la UE, y por movimientos de ultraderecha, que proponen recortar derechos y libertades y ponernos a competir entre estados miembro.

Creemos que si no abordamos las causas reales de esa desafección no vamos a poder mirar hacia el futuro. ¿Temor? Ninguno. Pero sí la convicción de que es necesario hacer una reforma total de las políticas de la coalición Merkel-Macron, abrazadas por la socialdemocracia dentro de la UE. Solo vamos a hacer frente al euroescepticismo si somos capaces de encontrar alianzas entre los pueblos de la UE y equilibramos la balanza.

Villanueva explica el programa de Unidas Podemos para las elecciones europeas.

En cuanto al 'Brexit', nosotros fuimos el único partido político en España que fuimos a Reino Unido para hacer campaña a favor del 'remain'. Eso sí: una vez los ciudadanos británicos han decidido un camino, es obligación de las instituciones europeas y del Reino Unido llevarlo a cabo. Esto no ha sido así, ni por parte de Europa ni del Reino Unido.

Por eso, consideramos que es el momento de que los ciudadanos británicos vuelvan a hablar, bien a través de unas nuevas elecciones o de refrendar los acuerdos a los que puedan llegar Reino Unido y la UE. Se ha hecho un todo o nada en estos acuerdos, y por eso estamos en una situación de bloqueo. En cualquier caso, en una Europa con futuro nadie querría irse. En una Europa con futuro no habría habido 'Brexit'.

¿El 'palo' que recibió Unidas Podemos en las elecciones generales se notará en las europeas?

La política de nuestro país y la europea han cambiado y los votos de la ciudadanía nos indican que debemos llegar a acuerdos entre diferentes. Creo que hay una tercera vía en Europa, que aboga por un horizonte morado, ecologista, que una a los pueblos y que proponga políticas de izquierda de verdad. Y esto solo lo propone Unidas Podemos.

Pero ustedes también vienen de un periodo difícil por los enfrentamientos internos, incluida la marcha de Pablo Bustinduy como número 1 para Europa, tras la despedida de Íñigo Errejón. ¿No va a haber consecuencias en los votantes?

Hemos perdido representación en diferentes instituciones, pero nunca hemos tenido tanto peso e influencia para lograr cambios reales en nuestro país. Hemos logrado amarrar y arrancar políticas progresistas a un gobierno socialista en nuestro país, como la subida del salario mínimo o asegurar el futuro de las pensiones. Somos la única fuerza que puede garantizar el cambio de rumbo que es necesario dentro de la UE. Las fuerzas socialdemócratas han ido perdiendo peso porque han abrazado unas políticas continuistas que nos han llevado a un 'no futuro' de la UE. Somos la única garantía para que esto cambie.

Pablo ha sido un compañero estupendo y maravilloso. Yo personalmente trabajé con él durante cuatro años y estoy convencida de que seguirá apoyando el proyecto desde donde esté, y no hay más que respetar las decisiones personales de cada uno.

