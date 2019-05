CC.OO. y UGT piden un Gobierno de izquierdas e instan a la CEOE a no ser un lobby político

Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Alvarez, han pedido la unión de las izquierdas para conformar el próximo Gobierno y han reclamado a la patronal que deje de jugar a ser un lobby político.

Así lo han señalado durante la lectura del manifiesto realizado con motivo del Día del Trabajador, donde han asegurado que las organizaciones sindicales van a ejercer presión democrática y van a reivindicar su papel, porque quieren que cambien las políticas en este país.

"Ni un paso atrás", ha resaltado Alvarez, tras afirmar que tiene que haber un proceso democrático, pero en ningún caso de invasión. Durante el discurso, los manifestantes que se aglutinaban en la Puerta del Sol se han unido al grito de: "Con Rivera no".

"Efectivamente, con Albert Rivera no, con Pablo Casado no y con Vox ni a tomar una cerveza", ha dejado Alvarez, tras dejar claro que España necesita un Gobierno de izquierdas, de progreso y que haga frente a la situación en la que se encuentran millones de compatriotas en nuestro país.

La movilización, llamada 'La lucha continúa. Más derechos, más igualdad y más cohesión. Primero las personas' ha congregado a miles de personas (30.000 según los sindicatos) que no han llegado a llenar por completo la Puerta del Sol, aunque durante el transcurso sí ha habido más afluencia de público.

Asimismo, durante el recorrido, animado a ritmo de batucada y de cánticos como con "los socialistas no hay paro" o "¡Viva la clase obrera!", se han visto varios colectivos como representantes de los taxistas o del Partido Comunista. Además, se han podido leer pancartas como: "Como Vox, el Casado es un pasado" o "Casado, Abascal y Rivera, dos novatos y una veleta. ¡Nos libramos de una, y buena!".

También han estado presentes el ministro de Fomento en funciones, José Luis Abalos; el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; el de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y representantes de PSOE, Ciudadanos y Podemos de la Comunidad de Madrid.

Los sindicatos han dejado claro que España se ha ganado a pulso que les oigan los futuros parlamentarios. "No queremos parches", ha resaltado Alvarez. Por su parte, Sordo ha dejado claro que es "muy importante" atender el papel de los trabajadores.

"Los resultados están ahí y debe haber un emplazamiento directo para que las propuestas sindicales pasen al primer lugar de la agenda política, porque no podemos seguir discutiendo de temas de confrontaciones territoriales, de la Semana Santa para aquí o los toros para allá. Tenemos que poner la distribución de riqueza y acabar con la precariedad laboral es vital", ha remarcado Sordo.

Ambos representantes de los sindicatos han coincidido en que hay que arreglar las cuentas y han apuntado que las organizaciones sindicales "no van a cejar en su empeño de corregir las reformas laborales".

"No vamos a aceptar el señuelo de que abordar la modificación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores sirva para tapar la prioridad corregir la reforma de 2012", han apuntado, tras pedirle a Sánchez que hay que corregirla "mejora ahora que tarde" y recordarle que ya no se puede excusar en que no tiene mayoría parlamentaria, porque ahora sí que la tiene.

Ambos sindicatos han resaltado que "hoy más que nunca tiene que estar presente el deseo y reivindicación y lucha de recuperar derechos y libertades, que tienen que ver con el cambio de modelo productivo y con impulsar más la formación". "Ya no hay excusas", según Sordo.

En este punto, para Alvarez es imprescindible un cambio en el modelo industrial y productivo. Además, cree que España tiene que tener un banco público como embrión o, al menos, una compañía eléctrica nacionalizada a servicio de los ciudadanos. "Estos son los ejes fundamentales del Gobierno que tiene que poner en marcha", ha añadido.

También han hecho un llamamiento a los políticos para asegurar que queda "casi todo por hacer". Respecto a las pensiones, consideran que "no se puede penalizar a las personas que han cotizado más de 40 años como está pasando ahora" y afirmar que quieren una negociación abierta para solventar los problemas del sistema.

"Tenemos que conseguir más libertades, la ley mordaza continua plenamente vigente y las cloacas del Estado están llenas de mierda que hay que limpiar", ha denunciado Alvarez.

Por su parte, Sordo, sobre política fiscal, ha resaltado que hay que abordar las cuestiones de la política fiscal sin miedos, complejos y cuñadismos". "Ya vale aguantar la tontura de que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los españoles".

Por otro lado, los sindicatos han dejado claro que este primero de mayo tiene que tener solidaridad internacional. "Toda España tiene que estar con los trabajadores de Venezuela que están sufriendo en sus carnes la falta de medios para poder sobrevivir, pero sobre todo hay que mandar un mensaje muy claro: la bota de Trump no puede pisar Venezuela".