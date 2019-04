Muere Álvarez Conde, exdirector del Instituto del máster de Cifuentes en la URJC

El exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), el catedrático Enrique Álvarez Conde, ha fallecido este lunes tras sufrir una complicación de salud derivada del cáncer que padecía. Bajo su mandato en el Instituto, la expresidente madrileña Cristina Cifuentes obtuvo su máster investigado por la Justicia.

Por la investigación derivada de este título de Cifuentes, Álvarez Conde, al que se considera "urdidor de la trama", se enfrentaba a una petición de tres años y nueve meses de prisión por parte de la Fiscalía por falsedad documental al haber presuntamente orquestado la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta de la Comunidad.

La juez instructora del denominado 'caso máster', Carmen Rodríguez-Medel, decidió el pasado mes de octubre el archivo de la causa contra 19 imputados por prevaricación administrativa y cohecho después de que el Tribunal Supremo declinara investigar al líder del PP, Pablo Casado. Sin embargo, mantuvo la investigación por presunta falsedad documental contra Cifuentes y contra Álvarez Conde.

Hace menos de dos meses, el propio Álvarez Conde denunció "presiones" por parte de la Comunidad de Madrid cuando saltó el escándalo. "Siempre actué dentro de la legalidad más absoluta y mi único error fue el no haberme sabido sustraer los días 20 y 21 marzo de 2018 a fuertes presiones del rectorado de mi universidad y de la Comunidad de Madrid", dijo en referencia al día de publicación de la primera exclusiva del caso y al anterior en la comisión de investigación de universidades de la Asamblea de Madrid.

En su comparecencia, Álvarez Conde dijo que su silencio desde que se judicializó el caso máster "no puede ser entendido como una concesión" sino "como una prudente expresión" del ejercicio de su "derecho de defensa". "No renuncio en el momento oportuno al ejercicio de las acciones que me permita el ordenamiento jurídico contra aquellas personas que han procurado mi muerte social y académica con la violación de importantes derechos fundamentales", apuntó.