El director del máster de Cifuentes en la URJC, Álvarez Conde, denuncia "presiones" de la Comunidad de Madrid

El exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Enrique Álvarez Conde ha denunciado haber recibido "presiones" por parte de la Comunidad de Madrid en el conocido como caso máster, donde asegura que ha sido "objeto de encarnizadas luchas políticas". Así lo ha señalado en una declaración leída al inicio de su comparecencia en la comisión de investigación de universidades de la Asamblea de Madrid.

"Siempre actué dentro de la legalidad más absoluta y mi único error fue el no haberme sabido sustraer los días 20 y 21 marzo de 2018 a fuertes presiones del rectorado de mi universidad y de la Comunidad de Madrid", ha dicho en referencia al día de publicación de la primera exclusiva del caso y al anterior.

Álvarez Conde ha comentado que cometió "el error de estar situado en lugar y el momento más inoportunos, siendo el objeto de encarnizadas luchas políticas inter e intrapartidarias y académicas" en las que asegura que "no había participado y no tenía nada que vez". "Fui el instrumento idóneo para la caza de otras piezas mayores. Éste es mi pecado capital y creo que ya he sido injustamente vapuleado por ello", ha añadido.

Recientemente la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo parcial del caso máster para 19 investigados por los delitos de prevaricación y cohecho, a excepción de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, Álvarez Conde y otros dos procesados más que serán juzgados por falsedad documental. Son Cecilia Rosado (la profesora que supuestamente falsificó el acta de la expresidenta regional) y la exasesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito.

En su comparecencia, Álvarez Conde ha dicho que su silencio desde que se judicializó el caso máster "no puede ser entendido como una concesión" sino "como una prudente expresión" del ejercicio de su "derecho de defensa". "No renuncio en el momento oportuno al ejercicio de las acciones que me permita el ordenamiento jurídico contra aquellas personas que han procurado mi muerte social y académica con la violación de importantes derechos fundamentales", ha apuntado.

Asimismo, ha declarado que no entiende la razón por la que le han citado a comparecer a él en la comisión en lugar de a otras personas, ya que ha defendido que el Instituto de Derecho Público (ya clausurado) "nada tiene que ver con los másteres en cuestión". "Son másteres de la Universidad Rey Juan Carlos y las responsabilidades corresponden a los órganos rectores de dicha universidad", ha sostenido.

El catedrático ha negado haber dirigido los másteres de Cifuentes y del líder del PP, Pablo Casado, y ha insistido en que fue "un profesor más impartiendo asignaturas compartidas con otros docentes". Por otro lado, ha rehusado hacer más declaraciones en la comisión "por tratarse de cuestiones que afectan directamente o indirectamente a los procesos judiciales en curso".

En este punto, ha recordado una sentencia del Tribunal Constitucional que señala que las comisiones de investigación "emiten juicios de oportunidad política que carecen de idoneidad para suplir la condición de certeza que sólo el proceso judicial garantiza". Al final de la lectura de su escrito, Álvarez Conde ha dado las gracias a aquellos "alumnos y colegas que a pesar de todo han continuado manteniendo en público y privado" su "confianza".