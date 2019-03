La hemeroteca no perdona a Suárez Illana: los otras polémicas declaraciones del número dos de Casado

El número dos de Pablo Casado en la lista del PP por Madrid para el 28 de abril, Adolfo Suárez Illana, ha sido el protagonista político de la semana por unas polémicas declaraciones sobre el aborto que han sacudido la precampaña y por las que posteriormente ha tenido que rectificar y pedir disculpas.

El hijo de Adolfo Suárez, primer presidente del Gobierno de la España democrática, aseguró este jueves que en Nueva York una ley permite "abortar después del nacimiento". Igualmente, comparó la interrupción del embarazo a la forma de actuar de los "neandertales", que, según la versión del político, "cortaban la cabeza a los hijos al nacer".

El revuelo que se ha causado por estas palabras ha hecho a los medios tirar de hemeroteca y rescatar otras declaraciones de Suárez Illana que en su anterior etapa política también fueron foco de polémica. Las primeras se remontan a 2002, cuando el PP de José María Aznar le eligió como candidato en las automómicas manchegas para vencer al entonces imbatible socialista José Bono.

En septiembre de 2002, la banda terrorista ETA asesinó a un guardia civil en Leiza (Navarra) con un artefacto escondido detrás de una pancarta. El pésame que Suárez Illana dio a la familia no pasó desapercibido: "Lo primero que hay que trasladar es nuestra condolencia y nuestro pésame a la familia del guardia civil asesinado, que ya no podrá disfrutar de las cebollas rellenas de su querida Sama de Langreo".

Pocos meses después, ya en el apogeo de la campaña de esas autonómicas de 2003 y con las protestas contra la guerra de Irak como telón de fondo en España, Suárez Illana se propasó al describir a los manifestantes: "Otros andaban recorriendo calles con pancartas, tirando huevos, tirando piedras, poniendo bombas y abriendo cabezas de alguno de nuestros militantes".

Su poca vinculación con Castilla-La Mancha intentó compensarla Suárez Illana en campaña con escaso éxito. En un acto ante mujeres manchegas esgrimió el siguiente argumento: "Yo me casé con una castellano-manchega del ámbito rural". El tema volvió a salir en su visita a Sacedón (Guadalajara), donde presumió de conocer "un poquito" la demarcación al haber tenido una novia allí hacía años.

"Como dice el Papa, la manera más segura de no infectarse es no tener una relación sexual"

La peripecia manchega no acabó bien y Suárez Illana se apartó de la política quedándose como militante del PP pero alejándose de la cúpula. A finales de 2009 concedió una entrevista a Vanity Fair en la que no dejó títere con cabeza. El primer aldabonazo llegó al ser preguntado por el uso del preservativo: "Puedo entender que se utilicen pero, como dice el Papa, la manera más segura de no infectarse es no tener una relación sexual".

En dicha entrevista también cargó contra Mariano Rajoy, asegurando que "no era un buen candidato" frente a José Luis Rodríguez Zapatero. "Lo más importante de un líder es ser capaz de hacer un gran equipo. No sé si Rajoy es capaz. El PP no está generando ilusión", subrayó.

Sobre el tema de moda, los inicios judiciales de Gürtel, Suárez Illana también dejó su perla: "Creo que Camps es una persona que fue engañada por Álvaro Pérez, el Bigotes, al que conocí cuando hacia campaña y del que intuí que no debía fiarme. Y creo que Costa es honrado. Si no criticamos a alguien por hortera, no la hagamos por lo contrario. El aspecto no es un pecado político".

Viajando hasta noviembre de 2018, concretamente a un acto del CEU, Suárez Illana volvió a la carga. "La democracia que disfrutamos hoy en día en parte se le debe a Santiago Carrillo pero en parte se le debe también a Franco", soltó antes de rematar: "Si a Franco no le hubiera dado la gana de hacer la transición como se hizo no se hubiera hecho así".

En el mismo acto, para ensalzar la figura del Rey, comparó al monarca con Florentino Pérez: "Si tu hablas del rey de España, todo el mundo quiere recibirlo, conocerlo, el rey tiene un aura que le viene de aunar sobre sí 500 años de historia, es un activo que tenemos los españoles". Llegando en ese punto la comparación con el presidente del Real Madrid: "Se ha convertido en un icono deportivo, en una marca, que tiene algo de deseable".