Casado sitúa a Adolfo Suárez Illana como su número dos para las elecciones generales

El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado este lunes que Adolfo Suárez Illana será su número dos en la lista por Madrid al Congreso en las elecciones generales del próximo 28 de abril.

Así lo ha anunciado en su participación en el Foro de El Mundo 'La España Necesaria'. Hasta ahora, el nombre de Suárez Illana sonaba encaminado a la Comunidad de Madrid o al Ayuntamiento. Sin embargo, Casado le ha situado de segundo para el 28-A.

Suárez Illana vuelve a primera fila del PP tras su fracaso como candidato del PP en las elecciones regionales de 2003. Al anunciar su elección, Casado ha explicado que el presidente de la Fundación Concordia y Libertad, de reciente creación tras los cambios en el PP, "encarna los principios y valores de este nuevo proyecto" así como el "patriotismo" y la "concordia".

Tras hacerse oficial su puesto de cara a las generales, Suárez Illana ha defendido su "vocación de servicio" frente a las "ambiciones personales" y se ha mostrado orgulloso de la posición: "Es el momento de poner lo mejor de uno mismo al servicio de lo que cree", ha subrayado.

Durante la espera de la asignación del puesto que finalmente le ha otorgado Casado, el hijo de Adolfo Suárez se mostró a disposición del partido con una idea clara: "Defenderé la Constitución hasta con mi vida siempre, es lo que le prometí a mi padre y lo que voy a hacer y lo voy a hacer en toda España. Hace poco la defendía en Andalucía, ahora lo estoy haciendo aquí en Madrid, lo he hecho en Cataluña, lo he hecho en el País Vasco y lo haré desde la posición que el PP me asigne en un momento determinado", dijo durante acto del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid por el 40 aniversario de la Constitución en diciembre de 2018.