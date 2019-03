Suárez Illana sobre el aborto: "Los neandertales también lo usaban, esperaban a que nacieran y les cortaban la cabeza"

Polémicas declaraciones de Adolfo Suárez Illana sobre el aborto. El 'número dos' de Pablo Casado para las elecciones generales ha mostrado su opinión sobre la interrupción del embarazo y lo ha comparado con técnicas de épocas lejanas al asegurar "que me digan que se pueda matar antes o después... los neandertales también lo usaban, esperaban a que nacieran y le cortaban la cabeza".

El segundo candidato de la lista por Madrid al Congreso de los Diputados del PP ha asegurado en Onda Cero que no apoya el aborto y ha mostrado su apuesta a "ayudar a las mujeres que tienen que decidir entre ser madres de un niño vivo o un niño muerto", labor que se hace en Red Madre, asociación a la que pertenece. "No se trata de meter a nadie en la cárcel. Se trata de que cuando una mujer está embarazada, si piensa que su padre le va a hacer algo o su marido no sé qué, o no tiene posibilidades económicas, el Estado debe estar ahí", ha añadido.

Suárez Illana se reconoce parte de la minoría frente al "80%" de la sociedad española que está a favor del aborto. Por eso dice que el PP no intentará reformar la ley del 2010 porque "no hay consenso para eso" aunque lamenta "tener 100.000 abortos al año en nuestro país es una salvajada [...] Con independencia de cualquier sentido político o moral, desde un punto de vista humano y con el invierno demográfico que vivimos es una salvajada que no hagamos nada para intentar reducir esas cifras".

Dice Suárez Illana que se acaba de aprobar en Nueva York una ley que "permite el aborto después del nacimiento"

Sí pretende extender su opinión antiabortista, que comprende otros razonamientos como: "Lo que no es un embrión, es un tumor. [...] Si usted no lo toca, acaba siendo un paisano con barba como usted o una mujer maravillosa como la que tenemos enfrente", ha dicho mientras era entrevistado.

Suárez Illana ha aludido a una ley "que se acaba de aprobar" en Nueva York y que "permite el aborto después del nacimiento". Se refiere a la norma aprobada el 22 de enero de este año sobre salud reproductiva que permite abortar en cualquier momento después de las 24 semanas de gestación "para proteger la vida de la madre" o si el feto "no es viable". En caso de que no se cumpla ninguno de estos supuestos, prevalece el plazo establecido ya en la ley anterior.