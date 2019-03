Casado interpreta las generales como un plebiscito entre "que mande Torra a través de Sánchez o el PP"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha planteado las próximas elecciones de abril como una especie de plebiscito. En ese sentido, ha afirmado que el 28 de abril "en el que si que votamos todos los españoles, se puede presentar como un referéndum, y ha indicado que la pregunta es si queremos que Quim Torra siga mandando en toda España a través de un gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez o queremos que haya una alternativa liderada por el PP".

En un acto en Málaga capital, junto al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, y ante 1.200 personas, Casado ha dicho que la manifestación independendista de este sábado en Madrid fue un "sonoro pinchazo" y ha indicado que "no queremos que se callen, lo que queremos es que si quieren la independencia que vengan a las Cortes como hizo el ex lehendakari Ibarretxe y veamos en la soberanía nacional si tienen apoyo o no".

Asimismo, ha dicho que "una cosa es que podamos entender que haya gente que va a Madrid a pedir la independencia y otra que el presidente del Gobierno le ponga la alfombra roja, se reúna con ellos en Pedralbes y pacte con ellos 24 medidas para conseguir la independencia".

"Y eso es lo que no puede ser, por eso tenemos que desalojar al Gobierno de Pedro Sánchez que es el máximo aliado de Torra, de Puigdemont y de todos los que ayer fueron a pedir lo que está permitido pero que no es admisible desde un punto de vista de los que queremos la unidad nacional", ha manifestado.

