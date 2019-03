Torrent se encara a Vox en el juicio del procés: "Yo voté el 1-O y tengan presente que volveremos a votar"

Mario Becedas Madrid

Pese a concitar la máxima expectación este lunes al declarar como testigo en el juicio del procés ante el Tribunal Supremo, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha protagonizado un brevísimo interrogatorio que ha contrastado con el de más de cuatro horas soportado por el 'número dos' de Interior durante los hechos de 2017 en Cataluña, José Antonio Nieto. En Directo | Última hora y reacciones del juicio al procés en Cataluña.

Lo sucinto de su intervención no ha impedido a Torrent encararse con Vox, acusación popular en el juicio y parte que solicitó al tribunal que el actual presidente del Parlament acudiese a declarar como testigo.

"No vamos a renunciar nunca a la voluntad mayoritaria de los catalanes y catalanas a decidir nuestro futuro. Yo voté el 1 de octubre y tengan presente que volveremos a votar, volveré a votar", ha exclamado, reivindicativo, un Torrent que se ha referido al partido del abogado Javier Ortega Smith como "extrema derecha".

Sobre la actuación de su predecesora en el cargo, Carme Forcadell, verdadero quid de su intervención, Torrent ha hecho una defensa cerrada de la misma asegurando que él, en esa misma situación, "habría hecho exactamente lo mismo", en referencia a permitir que la Cámara catalana votase las leyes de referéndum y desconexión -de Transitoriedad Jurídica- los días 6 y 7 de septiembre de 2017.

El presidente del Parlament defiende la actuación de Forcadell, su predecesora en el cargo: "Haría exactamente lo mismo"

"La presidenta Forcadell no podía hacer otra cosa que admitir a trámite la propuesta. La Mesa no puede ser nunca un órgano censor. Se puede prever la inconsitucionalidad de una propuesta, pero esa propuesta pasará por un proceso de debate y cambio que puede hacerla cambiar. No es una resolución, no es una ley, es una propuesta legítima", ha insistido con vehemencia a la vez que se ha escudado en que los informes de los letrados del Parlament que se ignoraron "no eran vinculantes.

Yendo más allá, Torrent ha defendido que ambas leyes pretendían "una solución política al conflicto, presentar un escenario de diálogo", y que por ello apelaban al diálogo con el Estado. "Buscaban una seguridad para el conjunto de la ciudadanía e instituciones, un proceso de negociación y diálogo con el Gobierno del Estado -ha añadido-. La Ley de Transitoriedad nunca tuvo efectos jurídicos".

El presidente del Parlament también ha aprovechado su presencia en la sala para denunciar que 11 del total de 12 acusados que se sientan en el banquillo han sido diputados de la Cámara, lo que a su juicio supone una "grave distorsión".

Tras contestar a la Fiscalía y a Vox, la 'tormenta' ha llegado con las preguntas de las defensas. El abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, ha querido preguntar a Torrent, también de ERC, qué vio durante las jornadas del 20-S y el 1-O. Cuando ha empezado a contestar que tuvo constancia de que "la Policía estaba cargando contra civiles", el presidente de la sala, Manuel Marchena ha cortado de golpe la declaración.

El magistrado ha alegado que ésa no era la materia por la que se había citado a Torrent, sino conocer el mecanismo parlamentario de la Cámara catalana dado su cargo actual. Las protestas de Van den Eynde y otros letrados defensores como Jordi Pina no han surtido efecto y Marchena ha decretado el final del interrogatorio.

Por la mañana, la sesión había estado copada por la declaración de Nieto, que ha culpado a los Mossos de que el 1-O finalmente se pudiera celebrar y ha revelado que el Gobierno de Mariano Rajoy llegó a ofrecer a la Generalitat que la gente votase en las calles y en las plazas para impedir el uso de 'centros electorales'.