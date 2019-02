El 22,7% de los votantes que se abstuvieron en Andalucía habrían elegido al PSOE, según el CIS

El barómetro postelectoral de las elecciones autonómicas en Andalucía del pasado 2 de diciembre realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), revela que el 22,7% de los andaluces que se abstuvieron votarían al PSOE de haber participado en las elecciones. En la pregunta "Y en caso de haber votado, ¿por qué partido o coalición lo habría hecho?" un 22,7% ha contestado que al PSOE, un 5,3% de los encuestados que al PP, un 5,5% a Ciudadanos, otro 5,5% a Adelante Andalucía y un 2,6% ha respondido que habría votado a Vox.

En la encuesta (.pdf) se constata que un 19,5% de los andaluces que no votaron lo decidieron en el final de la campaña. A la cuestión "¿Cuándo decidió usted que no iba a votar?", el 10,5% ha respondido que "dudó entre votar y no votar hasta el último momento" y un 9% "lo decidió unos días antes de las elecciones, en plena campaña electoral".

Además, la encuesta pone de manifiesto que un 26,8% de los andaluces hubiesen tenido un comportamiento diferente, de haber sabido cual sería el resultado de las elecciones. A la pregunta "Si hubiera sabido que los resultados de estas elecciones iban a ser los que han sido, ¿usted que habría hecho?", el 16,3% "se habría abstenido o habría votado en blanco o nulo", un 5,7% asegura que "habría votado por un partido o coalición en vez de abstenerse, el 3,6% "habría votado por un partido o coalición distinto al que votó", y un 1,2% "habría votado por un partido o coalición en vez de votar en blanco o nulo".

Este barómetro llega dos meses y medio después de las citadas elecciones del 2D y con el recuerdo de las críticas al presidente del CIS, José Félix Tezanos, por el sondeo elaborado por el organismo previamente a esos comicios que daba una holgada victoria a la izquierda en base a una futurible alianza de PSOE y Adelante Andalucía. No pocos actores políticos acusaron a esta encuesta de fomentar la desmovilización entre el electorado progresista.

Elecciones al Congreso

Siguiendo con los datos del estudio, en el escenario de que se celebrasen ya las elecciones al Parlamento español, el 24% de los andaluces votarían al PSOE; el 10,3% al PP; el 11,6% a Ciudadanos; el 8,8% a Unidos Podemos y el 4,4% a Vox. Sin embargo, el 16,6% ha señalado que no lo sabe todavía y el 10,9% ha dicho que no iría a votar.

Por otro lado, Susana Díaz era la candidata preferida por los andaluces para presidir la Junta tras las autonómicas. La preferían un 22,1% de los andaluces, con más de 10 puntos de ventaja sobre el siguiente, el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, preferido por el 11,3%.

Además, el acuerdo más deseado por los andaluces era del PSOE con Adelante Andalucía, opción del 15,6% de los electores, mientras que la que finalmente salió adelante, la coalición del PP y Ciudadanos con apoyo de Vox, era la mejor para el 11,6%.

El estudio del CIS se hizo a partir de 2.913 entrevistas personales en domicilios a ciudadanos de 210 municipios en las ocho provincias andaluzas, entre los días 10 de diciembre y 3 de enero, con un marge de error del 1,9%.