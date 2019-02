Teodoro García Egea: "Cuando Casado sea presidente, el PP aplicará un 155 duradero en Cataluña"

Ha pasado de ser un ingeniero de telecomunicaciones, diputado de a pie y desconocido para los medios de comunicación a número dos del PP y cocinar las decisiones más importantes de su partido en un pispás y ya se mueve por la sede de la calle Génova y por los centros de poder de Madrid como pez en el agua. Teodoro García Egea, de 33 años, es nuevo en la poderosa Secretaría General de la calle Génova pero no un novato en la cosa pública, y menos en la Carrera de San Jerónimo, donde lleva de diputado en el Congreso las últimas tres legislaturas. Su bautismo fue en Nuevas Generaciones, donde se convirtio? en vicesecretario por la Región de Murcia, posteriormente paso a ser concejal del Ayuntamiento de Cieza y de ahí dio el salto a Madrid. Tiene un discurso de centroderecha muy bien amueblado y defiende con pasión lo que han sido las señas de identidad de su partido. Dice que Pedro Sánchez se ha hecho una moción de censura a sí mismo, que la decisión más sensata que ha tomado en estos meses es convocar elecciones y que el daño reputacional que ha hecho a España es más grande aún que el económico. Afirma que el PP está listo y engrasado para ganar las próximas elecciones y que, si llega el caso, reeditarán el pacto con Ciudadanos y Vox como han hecho en Andalucía. Eso sí, vaticina que si el PSOE pudiera gobernar volvería a unir su suerte a los independentistas e insiste en que con Casado habrá 155 y no se darán indultos a los golpistas. Ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral.

Finalmente ya hay día para las elecciones, el 28 de abril, ¿esa fecha le viene bien al PP?

Sí, cuanto antes mejor, porque la convocatoria de elecciones supone firmar la salida de La Moncloa de Pedro Sánchez y eso será muy bueno para España. Cada día que pasa en el Gobierno, Pedro Sánchez es un daño mayor para los españoles, para las expectativas de crecimiento de nuestro país, y para nuestros bolsillos. Lo mas acertado hubiera sido hacerlas coincidir con las municipales para ahorrarnos cientos de millones de euros que vale convocarlas, y además no hubiéramos tenido que votar otras dos veces en dos meses.

Vamos, que su partido está listo y engrasado para las dos citas electorales. ¿No habría necesitado más tiempo para que Casado se hubiera consolidado en su liderazgo?

El PP de Casado se reorganizó al día siguiente de terminar el congreso nacional. Todo el mundo está alineado con la nueva dirección, todos los presidentes autonómicos y candidatos a las alcaldías están preparados para dar la batalla, tenemos toda la maquinaria del PP activada y en marcha para ganar las elecciones el 28 de abril.

¿Y las elecciones generales se van a jugar en clave nacional o autonómica, teniendo las locales a la vuelta de la esquina?

Las próximas elecciones no sólo se van a jugar en clave nacional o autonómica. Se van a jugar en clave de partido, y si hay un partido que no tiene un proyecto para España, es el PSOE. Por mucho que Pedro Sánchez intente ahora distanciarse de los independentistas, votar al PSOE, votar a García-Page, a Abel Caballero, o a cualquiera de los barones o alcaldes socialistas es comulgar con la política de Pedro Sánchez, que ha aceptado un relator para hablar entre España y Cataluña.

¿Cree que si consigue votos suficientes Sánchez volverá a apoyarse en los independentistas?

Estoy convencido de que, si los números le salen, Sánchez puede reeditar la mayoría de la moción de censura. Es evidente que el pacto con los que quieren romper España sigue vivo e intentará reeditarlo, porque él es el mejor aliado de los independentistas. Ellos saben que con nosotros no tienen nada que hacer, y si los independentistas tienen alguna esperanza de avanzar en el cumplimiento de sus objetivos, es con el PSOE, que si puede volverá a activar al relator y a aceptar los 21 puntos de la vergüenza.

¿Qué Pedro Sánchez no haya conseguido sacar los Presupuestos demuestra que los independentistas son insaciables o que finalmente no ha cedido ante las presiones como ustedes dicen?

Que el señor Pedro Sánchez no haya sacado adelante los Presupuestos es mérito de la sociedad española que se manifestó en Colón. Por primera vez esa España silenciosa salió a la calle en esta legislatura para decirle a un gobernante que con el futuro del país no se juega. El asunto del relator fue la gota que colmó el vaso, pero Sánchez no ha parado de hacer cesiones bajo cuerda. Es evidente que Sánchez se ha hecho a sí mismo una moción de censura con la complicidad de los independentistas y los podemitas.

Pues ellos dicen que ustedes son la derecha "trifálica", en palabras de la ministra de Justicia, y que pincharon en esa manifestación de escasa asistencia...

Esa es la propaganda oficial que el Gobierno se ha encargado de utilizar en los medios de comunicación que controla. Hubo más de 200.000 personas en la calle defendiendo una bandera común, que es la española, y eso parece que les ha dolido. Todos sabemos lo que la ministra Delgado considera un éxito asegurado, porque se lo dijo a Villarejo. Utilizar ese término de "trifálico" la define, y es una prueba más de que ni los ministros dan el nivel para ser ministros, ni el presidente da el nivel mínimo para ser presidente del Gobierno. Han sido unos meses desastrosos.

¿Por qué?

Porque Sánchez no tiene un proyecto para España, no ha sido capaz ni de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, cosa que no había pasado desde hace muchos años en la democracia española. El último que salió huyendo sin aprobar los presupuestos fue el señor Zapatero, y ahora Sánchez ha hecho lo mismo.

Sin Presupuestos y con la subida del salario mínimo, las pensiones, y el sueldo de los funcionarios, y sin nuevos impuestos, habrá que volver a meter la tijera, ¿no?

Cuando la izquierda gobierna, los españoles luego siempre encargan la reconstrucción de España al PP. Los socialistas despilfarran, no piensan en las futuras generaciones sino en las próximas elecciones. Han subido el salario mínimo sin la colaboración de la patronal y los sindicatos, negociando en la cárcel con los políticos presos y en Bruselas con Puigdemont. Y ese es el precio que pagaremos todos.

¿Qué balance económico hacen ustedes de este periodo de Sánchez?

La única decisión sensata que ha tomado Pedro Sánchez en estos meses es convocar las elecciones. Con él se ha vuelto a cumplir esa máxima de que la izquierda en España gasta el dinero del futuro y anticipa recortes y ajustes. La deuda ha seguido creciendo, el déficit también, y Bruselas no se cree nuestros Presupuestos. Ha sido la legislatura más corta de la democracia y la que más ha fracasado. Pero, más allá del daño económico, Sánchez ha hecho a España un gran daño reputacional abdicando en su responsabilidad de América Latina, en la crisis de Venezuela y tirando por el suelo el prestigio internacional que tenía España cuando presentaba documentos serios y creíbles. El daño reputacional que ha hecho a España es mayor incluso que el económico.

Oiga, y si no quieren que los independentistas tengan la sartén por el mango, ¿por qué no apuestan por un Gobierno de concentración de los partidos constitucionalistas?

El PP siempre ha planteado que gobierne la lista más votada para que sea la voluntad de los ciudadanos la que prevalezca. Sin embargo, eso ha sido sistemáticamente rechazada por el PSOE y por el resto de partidos, con lo cual, en este momento lo que cabe es construir alianzas constitucionalistas, y hoy está en duda que el PSOE sea un partido constitucionalista. Y eso no lo digo yo, lo dicen dirigentes como Alfonso Guerra. Claro que, en ese partido, a quien discrepa se le echa, como ha ocurrido con Soraya Rodríguez o con José María Barreda. En el PSOE, quien se mueve no sale en la foto, y Sánchez está convirtiendo a ese partido en una secta para que nadie ataque al líder.

Dígame, de cara a las municipales, autonómicas y generales, ¿ustedes apuestan por reeditar el pacto de Andalucía con Vox y Ciudadanos?

No tenemos ningún problema en reeditar en las elecciones autonómicas, municipales o generales el pacto de Andalucía, mientras se mantengan los principios y los valores del programa del PP. Firmamos acuerdos que son compatibles con nuestras ideas, y ahora haremos igual. Lo importante no es con quién pactamos, sino para qué. Mejorar la vida de los españoles, desde posiciones ideológicas razonables puede ser un nexo de unión de estos tres partidos.

Y, mientras tanto, la celebración del juicio del procés continúa. ¿Qué le pareció el intento de Junqueras de convertir su declaración en un mitin político?

Nuestra responsabilidad es dejar que la justicia hable, y que todo el peso de la ley caiga sobre aquellos que han intentado quebrantarla. Mi opinión personal es que los imputados vulneraron la ley gravemente. El futuro de España lo tenemos que decir entre todos.

Pues Junqueras ha dicho que ama a España, a su gente, su lengua y su cultura y, claro, que no hubo violencia...

El señor Junqueras puede decir lo que quiera, y defender sus ideas en el marco de la Constitución. En España no se persigue a nadie por sus ideas, pero la defensa de esas ideas no puede llevar a manejar las acciones que vulneren gravemente los derechos y libertades del resto de españoles como hizo el señor Junqueras promoviendo la declaración unilateral de independencia.

¿Que el juicio del procés coincida con las elecciones embarra el debate político?

El juicio, cuando se respeta la separación de poderes, no tiene por qué interferir en las elecciones. Las decisiones judiciales deberían estar en un plano estrictamente técnico y legal, y eso no tiene por qué mezclarse con el programa que defienden los distintos partidos políticos.

¿Que Vox sea la acusación particular es una herramienta de propaganda política dentro del juicio?

Este es un Tribunal de altísimo nivel, y la máxima garantía ha sido la posición que hasta ahora han mantenido tanto los jueces como los fiscales. Vamos a estar muy vigilantes para que la Fiscalía no cambie de posición por presiones del Gobierno.

¿Hubo delito de rebelión o sólo de sedición?

Eso es lo que ahora hay que dilucidar, porque si hubo rebelión o sedición debería decidirlo el Tribunal. La élite del derecho penal español es la que está juzgando este caso, y no hay nadie más capacitado que estos jueces, con una larga trayectoria en el derecho penal, para determinar el tipo delictivo.

Oiga, y mientras ellos están sentados en el banquillo, Carles Puigdemont se va a un festival de cine o pretende dar una conferencia en la Eurocámara...

Si entre ellos se tratan así, con ese desprecio, no quiero ni imaginar cómo tratarán a los de la ideología contraria. Que se vaya al cine dice mucho de un personaje como Puigdemont, que primero huyó de su responsabilidad, después dejó tirados a los que embarcó en ese proceso y ahora se ríe de todos ellos.

¿El PP ha pasado página de sus casos de corrupción y por eso han renovado el 85% de los candidatos autonómicos y el 78% de los carteles a la alcaldía?

Somos un partido renovado. Hemos hecho una renovación tranquila, y hoy se nos ve como la única alternativa a Pedro Sánchez y los únicos capaces de aglutinar esos votos del centroderecha, y la prueba la tenemos en Andalucía.

¿De verdad cree que el mandato de Pedro Sánchez ha sido un paréntesis para que siga gobernando el PP?

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido una pesadilla de la que despertaremos ganando las elecciones. Ha sido un paréntesis que nos ha hecho perder un año de crecimiento económico y una parte del prestigio internacional que habíamos acumulado sobreponiéndonos a la gran crisis económica. Tenemos que recuperar la seriedad en la política española. Es necesario volver a la especialización del político en temas fundamentales, porque en la legislatura de Pedro Sánchez hemos visto cómo ha vuelto la superficialidad la política.

Pues en el CIS de Tezanos de enero, el PP estaría en la cuarta posición...

Eso que se lo digan a Susana Díaz, a quien Tezanos daba claramente por ganadora en las elecciones andaluzas, y ahora mire donde está. El CIS, al final, ni siquiera está al servicio de Pedro Sánchez, porque Tezanos ha dilapidado toda su credibilidad. Sus encuestas ya no se las cree ni él.

Si ganan, ¿aplicarán de forma inminente el 155?

En el primer consejo de ministros, después de que Pablo Casado sea presidente, aplicaremos un 155 para garantizar el orden en Cataluña. Allí no podemos seguir hablando de los CDR, de Torra, o de Puigdemont. Tenemos que empezar a hablar de Tarragona, Barcelona, de los Pirineos y de la Costa Dorada, del futuro de esa tierra y de cómo, entre todos, construir una España. A todos esos que quieren vivir a costa del proceso independentista hay que mandarlos a casa, y eso se hace con el 155 duradero y profundo.

¿Y ustedes se plantean la posibilidad de indultarles si finalmente son condenados?

Si llegamos al Gobierno se acabaron los indultos a los condenados por rebelión o por sedición, y si el PSOE está dispuesto a indultarlo debe decirlo claramente durante la campaña electoral.

Por último, una curiosidad, ¿su adversario es Vox o Ciudadanos?

Nuestros adversarios son Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, los independentistas y las políticas que desarrollan en Madrid, en Valencia, en Cádiz o en el Gobierno de España.