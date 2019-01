España pide a la UE que reconozca a Guaidó si Maduro no convoca elecciones de inmediato en Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado este viernes que el Gobierno ha propuesto a sus socios de la UE que exija al "régimen" venezolano la convocatoria de elecciones con un "plazo temporal" y que, si no lo cumple, se plantee otras medidas como "el reconocimiento del presidente interino (Juan Guaidó), para que sea la Asamblea quien convoque las elecciones".

Así lo ha asegurado Borrell en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se ha celebrado durante la reunión del Comité Político y de Seguridad (COPS) de la UE. Esa propuesta, ha dicho, aún está en discusión, aunque la mayoría de socios "está por la labor".

Borrell no ha querido precisar cuál sería ese plazo que debe fijar la UE, pero ha dejado claro que no puede ser "de la noche a la mañana", porque la UE no debe "hacer seguidismo de otros países", pero tampoco se puede "dilatar" y que se pierda una ocasión en un momento en el que la oposición venezolana ha actuado de manera contundente.

Ayer, Pedro Sánchez contactó por teléfono con Guaidó a iniciativa propia para valorar su "coraje" pero sin reconocerle por el momento como presidente legítimo aunque sí como líder de la Asamblea Nacional.

Los Veintiocho discutirán este viernes en Bruselas la posibilidad de reconocer a Guaidó, tras su decisión de autoproclamarse presidente "encargado" de Venezuela con el objetivo de llevar al país a nuevas elecciones "libres y justas".

"La discusión sobre Venezuela en el Comité Político y de Seguridad será en torno a estos términos", han confirmado fuentes diplomáticas.