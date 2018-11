Borrell resume la historia de EEUU: "Lo único que hicieron fue matar a cuatro indios"

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha escogido un mal día para pronunciar un ofensivo comentario sobre EEUU en el que asegura que la historia de ese país se reduce a "haber matado a cuatro indios".

"¿Por qué los Estados Unidos de América tienen mayor nivel de integración política?". La respuesta a la pregunta planteada por él mismo ha situado a Borrell en el punto de mira el mismo día que se ha conocido la multa de 30.000 euros que le impuso en septiembre la CNMV por usar información privilegiada al vender acciones de Abengoa.

El ministro de Exteriores ha expuesto dos razones que no pasaron desapercibidas, sobre todo la segunda: "Primero porque tienen el mismo idioma todos y segundo porque tienen muy poca historia detrás. Nacieron en una independencia prácticamente sin historia, lo único que habían hecho era matar a cuatro indios pero aparte de eso... fue muy fácil".

La afirmación la ha realizado durante el debate 'La Unión Europea como actor económico y global que protege a sus ciudadanos' celebrado este martes en el paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid al que asistió junto a su homóloga alemán Heiko Maas.

Yesterday Spanish Foreign Minister Josep Borrell said this about United States' pre-independence history: "The only thing that they had done was kill 4 Indians".



"KILL 4 INDIANS"



What a cruel, racist, denialist, and pathetic way to describe a genocide. pic.twitter.com/o6rb7UZInm