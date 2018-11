Carmena: "No es razonable que nadie me imponga una ejecutiva"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que aún no sabe quién será su número dos en la lista con la que concurrirá a las elecciones municipales de mayo de 2019, cree que no se le puede imponer un equipo. "No es razonable que nadie me imponga una ejecutiva", ha contestado en una entrevista en Telemadrid.

No ha desvelado quién puede ser su número dos, aunque haya sigo preguntada directamente por la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, y por el secretario general de Podemos Madrid, Julio Rodríguez, ya que aún se tiene que poner en marcha la plataforma integrada por personas progresistas que quieran continuar con la labor del gobierno de Ahora Madrid y en la que estarán representadas todas las sintonías en un amplio abanico dentro de la izquierda.

"No queremos una coalición de partidos sino muchas ideas y personas pero con poca vinculación a las siglas", ha manifestado la alcaldesa, que ha negado sentir disgusto alguno tras la situación vivida hace hoy una semana por los seis concejales de Podemos suspendidos de militancia. Y no está disgustada "por haber vivido tanto y conocer desde fuera y cerca cómo es el discurrir de los partidos".

Es en los partidos donde se producen "desencuentros" y de lo que se trata es de "buscar posibilidades de que esos desencuentros den resultados positivos, que hagan reflexionar". "No me disgusta, la vida es así", ha contestado, después de reiterar su independencia.

También ha negado frialdad con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y cree que eso "es lo que se ve desde fuera" pero no la realidad. Ella está "muy orgullosa" de que en Ahora Madrid esté Podemos, del que ha dicho que nació como "un partido muy fresco, nuevo, con un líder que había sabido conducir bien al partido en esa línea". "Sigo pensando los mismo, no hay que pensar en un alejamiento", ha declarado.

No ha querido pronunciarse sobre Íñigo Errejón porque está centrada "en el trabajo del Ayuntamiento". "No me gusta la política, me gusta la gestión de la política", ha remachado.