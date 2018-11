Carmena dice que no tiene nada que ver con la crisis de Podemos y que no ve la necesidad de hablar con Iglesias

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado este jueves que la crisis abierta en Podemos no tiene nada que ver con ella y ha explicado que no ha hablado con Pablo Iglesias tras la suspensión de seis de sus ediles porque no tiene "vinculación específica con él" ni tampoco con su partido.

La exjueza no se plantea hablar con el secretario general de la formación morada: "No sé cómo deciros, no tengo una vinculación específica con él, ni necesidad de tener una conversación; creo que esto es un problema que surge en el partido de Podemos; yo no tengo nada que ver", ha dicho a los periodistas al término de un acto de la Policía Municipal, celebrado en la Caja Mágica de Madrid.

La regidora no cree que Iglesias le haya echado un pulso -"no son maneras de analizar algo que no tiene nada que ver con eso", ha dicho- y no sabe si el exJemad Julio Rodríguez concurrirá a su lado en los comicios de 2019 puesto que, en primer lugar, se tiene que crear una plataforma y desde ese espacio se configurará la lista.

Maestre pide "cabeza fría"

Por su parte, la portavoz del Gobierno de Manuela Carmena, Rita Maestre, una de las suspendidas de militancia por no concurrir a las primarias de Podemos, ha pedido hoy tener "la cabeza fría" para construir la candidatura a las municipales del 2019 y se ha mostrado convencida de que se encauzará la situación.

Rita Maestre se ha pronunciado así en una breve declaración al inicio de la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de hoy, donde ha hecho sus primeras declaraciones tras ser suspendida el lunes cautelarmente de militancia junto a los otros cinco ediles de Podemos en Madrid, lo que ha abierto una crisis en su partido.

