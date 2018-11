La mesa de diálogo convocada por Torra con los partidos catalanes acaba con más discrepancias que acuerdos

La mesa de diálogo convocada por el presidente catalán, Quim Torra, que ha tenido lugar este viernes en el Palau de la Generalitat con varios partidos catalanes se ha desarrollado con buen tono, pero ha finalizado sin acuerdos y con un "consenso de mínimos".

Ésta es la valoración que ha hecho la portavoz del Govern, Elsa Artadi, en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido Torra con representantes de PSC-Units, comuns, JxCat y ERC después de que Ciudadanos, PP y la CUP declinaran asistir.

Pese a que el encuentro se concebía como un 'espacio de diálogo' para buscar acuerdos sobre los grandes retos de futuro de Cataluña, Artadi ha dicho que lo único que comparten sin fisuras los protagonistas de la reunión es que el conflicto merece una "solución política" y no judicial.

JxCat insiste en "ejercer el derecho a la autodeterminación"

Una visión que han compartido todas las formaciones presentes. Así, el portavoz de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha constatado que el acuerdo con el PSC y los comuns está lejos y les ha insistido en que "el núcleo del conflicto es el ejercicio del derecho a la autodeterminación".

Batet ha reprochado que el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, no asegurara que el Gobierno no volvería a aplicar el artículo 155 de la Constitución, ha exigido que el diálogo con el Ejecutivo "sea efectivo y no retórico", y ha pedido reflexionar sobre la posición de libertad en la que se encuentra cada uno de los actores.

"Para que el presidente de nuestro grupo parlamentario asista al próximo encuentro, o nos reunimos en la cárcel de Lledoners o se levanta la prisión preventiva", ha ironizado el diputado sobre la situación de reclusión de Jordi Sànchez (JxCat).

ERC pide "urnas", pero encaminadas a la autodeterminación

Desde ERC, el líder del partido en el Parlament, Sergi Sabrià, ha reclamado una solución política a la actual situación de Cataluña "que pase por las urnas" y ha celebrado que otras formaciones como CatECP hagan sus propuestas para que los catalanes puedan decidir su futuro, pero no ha compartido el pacto de claridad que han puesto sobre la mesa los 'comuns'.

ERC quiere que esta mesa de diálogo traslade los grandes consensos sociales a grandes acuerdos políticos: "Por tanto, trabajar por una solución política a un conflicto político. Por tanto, trabajar para ejercer el derecho a la autodeterminación".

Sin embargo, ve "defectos" en la iniciativa lanzada por los comuns, que han expuesto en la reunión de este viernes, porque no cree que el caso de Quebec y Canadá se pueda trasponer con el de Cataluña. El republicano también ha lamentado que la CUP no se haya sumado al encuentro.

El PSC reclama seguir dialogando para lograr un acuerdo con el Estatut

Por parte del PSC, Iceta ha constatado igualmente "profundas diferencias" entre las fuerzas políticas del arco parlamentario, por lo que ve aun más necesario que persista el diálogo para llegar a un consenso en Cataluña que pueda ser refrendado.

El socialista ha recordado que para hacer cambios de calado en el Estatut, algo que plantean las tres propuestas que se han puesto sobre la mesa en diferente sentido, se necesita el respaldo de al menos dos tercios de la Cámara catalana, por lo que ha insistido en la necesidad de seguir dialogando.

Iceta ha puesto el foco en la ausencia de Cs, PP y la CUP como muestra de la falta de consenso necesario para abordar una solución, que insiste en que solo puede ser política, y ha advertido al grupo liderado por Inés Arrimadas de que han coincidido con los 'cupaires' en ausentarse: "Les pediría una reflexión".

"Estamos muy lejos de un acuerdo", ha zanjado, pero ha dicho que tampoco esperaba alcanzar el consenso en esta reunión -que ha calificado de muy positiva-, se ha emplazado a avanzar en los próximos encuentros y ha recordado a los ausentes que las reuniones forman parte de un mandato emanado del Parlament.

Los 'comuns' se quedan solos con su propuesta de pacto de claridad

Por último, la líder de CatECP en el Parlament, Jéssica Albiach, ha asegurado este viernes que el Govern "no ha sabido aclarar" qué estrategia pretende seguir ante la actual situación política de Cataluña y ha pedido centrar el trabajo del Ejecutivo catalán con los grupos parlamentarios en su propuesta -la glosada por ERC- de pacto de claridad.

"No nos lo han aclarado y salimos sin respuestas, porque para nosotros la solución no es la vía unilateral, que se ha demostrado fracasada, y tampoco lo es la reforma del Estatut que propone el PSC", porque no llega al 30% de apoyos en la sociedad, ha sostenido Albiach, que ha lamentado que Cs, PP y CUP no hayan acudido al encuentro.

Así, los 'comuns' apuestan por consensuar, mediante este 'espacio de diálogo', qué tipo de referéndum conviene para que los catalanes decidan su futuro, que tiene que surgir de un amplio consenso, y que luego el Congreso de los Diputados elabore una ley de claridad parecida a la canadiense que aclare cómo llevar a cabo esa consulta.