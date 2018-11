Tensión en Alsasua por un acto con Cs, PP y Vox

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido hoy en un acto político en Alsasua (Navarra), en el que ha estado apoyado por dirigentes de PP y Vox, "reconstruir el proyecto común español" y "el constitucionalismo del siglo XXI".

El acto ha sido convocado por España Ciudadana para respaldar a la Guardia Civil dos años después de la agresión que sufrieron en un bar dos agentes y sus parejas, y defender una Navarra en España frente al nacionalismo y al independentismo.

Tanto Rivera como el resto de intervinientes han tenido que hablar entre sonidos de sirenas y repiques de campanas de la iglesia ubicada en la Plaza de los Fueros, donde se ha desarrollado el mitin, lo que ha dificultado enormemente poder escuchar sus palabras. En ese sentido,la parroquia de Alsasua ha lamentado la "utilización de la iglesia para fines al margen de su misión pastoral".

Rivera ha indicado que "no tiene sentido que el Gobierno ponga la Abogacía del Estado a disposición de los que quieren liquidar el Estado" y ha subrayado que la Abogacía "no es de Pedro Sánchez, ni de Puigdemont, ni de Torra ni de Rufián", sino del Estado.

Del mismo modo, ha criticado que el pasado miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, preguntó "reiteradamente" a Pedro Sánchez "si iba a indultar a los que habían dado un golpe a la democracia en Cataluña y no hubo respuesta, y la vicepresidenta Calvo dijo que los indultos son constitucionales".

Frente a ello, ha afirmado que "los indultos son inmorales, hay que escuchar a la justicia y respetarla, no saltársela". Por ello, se ha comprometido a que, en el caso de que sea presidente del Gobierno, "respetar lo que fallen los tribunales" porque "el Gobierno no puede destrozar la justicia de este país avanzando indultos antes de que se produzcan".

Asimismo, ha anunciado que el próximo acto de España Ciudadana será en Madrid el 25 de noviembre "para decir 'sí a la justicia, no a los indultos'".

Por otro lado, el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó ha asegurado que su partido "ha querido estar una vez más en Alsasua defendiendo a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, en definitiva a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en estos momentos además en el que el Gobierno de Pedro Sánchez parece que quiere que la Guardia Civil se vaya de Navarra en una concesión más a sus socios independentistas, a sus socios nacionalistas".

Manifestación de rechazado al acto

En paralelo, la asamblea de vecinos de Alsasua, en otra plaza de la localidad, ha celebrado con actividades lúdicas y culturales un espacio "por los derechos y las libertades", y en un tercer punto del municipio se han dado cita grupos de jóvenes que, en manifestación, vigilados por la Policía Foral, han llegado hasta las proximidades de la Plaza de los Fueros para mostrar su rechazo al acto de España Ciudadana.

Las personas que han secundando esta movilización de protesta han recibido a las personas asistentes al acto de España Ciudadana con silbidos y gritos de "fuera de aquí", que han sido respondidos a su vez con vivas a España y a la Guardia Civil.

Por su parte, el presidente de la formación naranja ha afirmado que "hay que respetar todas las ideas pero no todas las ideas son igual de respetables, todas las ideologías caben en democracia siempre que respeten la democracia" y se ha mostrado dispuesto a "escuchar a quienes nos han tirado piedras pero no estoy dispuesto a que nos tiren piedras". "Estoy dispuesto a vivir en un país donde hay gente que quiere la independencia pero no donde se rompa un país rompiendo la legalidad", ha añadido.