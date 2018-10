Rajoy se explaya en Santa Pola: "Yo estoy a favor de los banqueros"

"Si esto se estuviera grabando, que estoy seguro de que sí y saliera, me van a dar hasta en el carné de identidad", reconocía Rajoy una vez hecho el comentario del que se ha hecho eco toda la prensa nacional: "Yo estoy a favor de los banqueros, todo el mundo los crítica; yo, no", dijo el ex presidente durante una cena de despedida en Santa Pola con los que han sido sus compañeros de oficina durante el tiempo que ha pasado trabajando en la localidad alicantina.

Durante el ágape, celebrado el pasado jueves en el restaurante Batiste, el que hasta hace poco era el máximo dirigente político del país no dudó en defender el papel de los financieros en el sistema económico. Y lo hizo el mismo día en el que el Tribunal Supremo fallaba que debe ser el banco y no el hipotecado el que pague los gastos de firma del préstamo, lo que provocó una debacle financiera en bolsa que ha llevado al Alto Tribunal a dejar la sentencia en suspenso.

"Si no hubiera banqueros, la economía iba a funcionar muy mal", remató Rajoy entre las risas de los presentes. La conversación, que efectivamente fue grabada, fue hecha pública por la Cadena SER este viernes.