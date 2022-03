Feijóo hará campaña aunque sea el único candidato a la Presidencia del PP

El actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, hará campaña electoral en el proceso que estos días desarrollarán los populares para suceder a Pablo Casado. Da igual que finalmente sea el único candidato, la organización del Congreso Nacional Extraordinario ya ha previsto que la campaña tenga lugar entre los días 11 y 20 de marzo. Según fuentes populares, es más que previsible que Pablo Casado acuda a Sevilla y participe y hable en el Congreso.

Los populares ya han sincronizado la cuenta atrás de la era de Pablo de Casado. Así, el próximo 1 y de 2 abril, y desde el Palacio de Exposiciones de Sevilla, Fibes, elegirán al presidente o presidenta que inaugure una nueva etapa para alcanzar La Moncloa.

Un día más tarde, el 3 de abril, el presidente-a recién elegido confeccionará su propio Comité Ejecutivo, del que saldrán los cargos orgánicos de secretario general, vicesecretarios y secretarios sectoriales.

Una cúpula que cerrará algo menos de cuatro años años de la presidencia de Pablo Casado, quien, según fuentes populares, es más que previsible que acuda a Sevilla e intervenga en una de las dos jornadas, clausuradas por el nuevo presidente y el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Antes de llegar a ese escenario, el itinerario congrensual del PP es el siguiente:

-El 8 y el 9 de marzo se abre la presentación de precandidaturas, por la cual aquel aspirante que quiera concurrir a la presidencia del partido ha de hacerlo con al menos 100 avales y estar corriente del pago de la cuota del PP (mínimo de 20 euros al año).

-El 10 de marzo, y con el resultado de los aspirantes, se proclamarán a las 20 horas los nombres de los candidatos a la carrera para presidir la sede nacional de Génova 13.

-La campaña electoral arranca un día más tarde. El 11 de marzo. Una campaña que se prolongará hasta el 20 de marzo. Al día siguiente, el 21, tendrá lugar la votación de la militancia en las sus respectivas sedes. Se votan compromisarios y precandidatos. Por cierto que, el número de compromisarios es de 3.999 a repartir entre las distintas Comunidades Autónomas.

-Al tratarse de un Congreso Nacional de carácter extraordinario, concretamente el vigésimo que celebra el Partido Popular, no se contempla la celebración de ponencias, puesto que en 30 días no da tiempo. Si bien, y según fuentes del PP, en este Congreso sí habrá exposiciones ideológicas, debates e intervenciones y va a haber mucha ideología, no lo que no habrá será ponencias.

Se trata de que elección sea lo más participativa posible y de arriba a abajo

Hasta el punto de que, aun cuando el día 10 solo hubiera un candidato, el PP tiene prevista una campaña del 11 al 20 de marzo, porque se trata de que elección sea lo más participativa posible y de arriba a abajo, señalan estas mismas fuentes.

En este Congreso, la coordinadora del partido, Cuca Gamarra, se encargará de hacer lectura del informe del secretario general, como procede en este tipo de Congresos. Asimismo, el PP tiene previsto que en estas jornadas se icen las banderas de Ucrania, España y de la Unión Europea como símbolo de la lucha por la libertad.

Según fuentes populares, y a expensas de que solo hubiera un candidato a la presidencia, el Congreso Nacional sopesa si mantiene o no la elección directa, cabo que queda por resolver.

Por otra parte, la celebración de este Congreso extraordinario no obliga a celebrar otros congresos, explican fuentes del partido que preside Pablo Casado.

Sin cambios en la actual dirección

Otra de las dudas que se ha despejado este lunes es que la actual dirección del PP -con Cuca Gamarra al frente, y con Esteban González Pons, como responsable de la dirección del Congreso- se mantiene trabajando y colaborando con el proceso de cambio en el PP.

En este sentido, las fuentes del PP señalan que la actividad sigue siendo la misma. Se mantienen las iniciativas parlamentarias, autonómicas o municipales, así como la presencia en actividades como el 8-M, donde el Partido Popular hará su propia declaración institucional, al tiempo que también explicará su alternativa al impacto de la invasión de Ucrania, desde el ámbito de Asuntos Exteriores, Emigración y Económico; sin olvidar las iniciativas para contrarrestar la política Fiscal que se desprende del Libro Blanco, encaminado a subir impuestos.