Casado adelantó a Ayuso que cerrará el expediente con la información aportada sobre su hermano

El líder nacional del Partido Popular, Pablo Casado, adelantó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el expediente informativo abierto contra ella se concluirá "satisfactoriamente" al haber aportado "la información requerida sobre la contratación de emergencia durante la pandemia".

Fuentes de la dirección del PP dijeron a Servimedia que en la reunión que este viernes mantuvieron en la sede nacional del partido, ubicada en la madrileña calle Génova, Casado trasladó a Ayuso este mensaje.

"El comunicado hecho público por la Comunidad de Madrid aportando la información requerida sobre la contratación de emergencia durante la pandemia se incorporará al expediente informativo abierto por el Partido Popular para concluirlo satisfactoriamente", transmitió Casado a Ayuso, según las citadas fuentes.

Además, desde Génova remarcaron que Casado "le aseguró que nunca ha ordenado ninguna investigación sobre actividades profesionales de su entorno y que emprenderá acciones legales contra cualquier persona que afirme lo contrario".

El presidente nacional del PP "defendió la necesidad de unir el partido y seguir defendiendo junto a todos los militantes del Partido Popular el mejor proyecto de futuro para España". Desde Génova indicaron a Servimedia que consideran que "se han dado las explicaciones oportunas" que se le requerían a Ayuso.

Así se pronunciaron desde Génova después de que el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid asegurase antes que Casado pidió a la presidenta madrileña que "dijera en un comunicado que no había sido investigada por el PP" y "a cambio" le "levantaba el expediente" informativo.

Este mensaje trasladaron fuentes de la Puerta Sol consultadas al hablar de la reunión que mantuvieron ayer Casado y Ayuso en la sede nacional del PP, y que ya habían catalogado previamente de "infructuosa". Eso sí, las fuentes consultadas de la dirección popular niegan que sea real que la decisión de concluir satisfactoriamente el expediente abierto fuese "a cambio" de que ella dijera en un comunicado que no había sido investigada por el PP.

Aspiraciones de Ayuso

Desde el entorno de la presidenta madrileña también aprovecharon para reafirmar este sábado que ella "no aspira a nada más que a liderar el PP de Madrid", por lo que "rechaza tomar las riendas del partido a nivel nacional".

Así lo indicaron a Servimedia fuentes de la Puerta del Sol, incidiendo en que esto es algo que "dejó claro" la presidenta madrileña ya en la Convención de Valencia en octubre, remarcando que así "lo ha dicho en varias ocasiones en público" también.

Por ello, las mencionadas fuentes insistieron en que "la presidenta está centrada en la Comunidad de Madrid" y en sus labores derivadas de este cargo que revalidó tras su apabullante victoria en las elecciones del 4 de mayo del año pasado.

Explicaciones "oportunas"

Ahora se dan por "oportunas" las explicaciones de Ayuso, quien comunicó este viernes que su hermano recibió 55.850 euros por hacer gestiones con China y no por mediar con la Comunidad de Madrid. "La factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la Administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto. Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación", resaltó en un comunicado.

"Siempre me he negado a dar explicaciones sobre la actividad laboral de mi hermano porque nunca he interferido en ella", dijo Ayuso en este comunicado, en el que añadió que "quizá haya sido un error". "Pero me parece denigrante tener que aclarar las relaciones comerciales de mi hermano con una empresa por sospechas basadas en informaciones que nadie explica de dónde han salido", apuntó.

No obstante, hizo esta aclaración al considerar que "la honorabilidad" del Gobierno de la Comunidad de Madrid y la suya personal estaba puesta "en tela de juicio" por la dirección nacional de su partido, que había anunciado la apertura de un expediente informativo contra ella el jueves.

La batalla entre ambas partes se agudizó el jueves con la declaración pública de Ayuso en la que arremetió duramente contra la dirección nacional y la respuesta posterior en rueda de prensa del propio secretario general del PP, quien admitió que la cúpula del partido tenía desde el mes de septiembre dudas de irregularidades sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Fue el jueves cuando el secretario general de los populares explicó que en septiembre del año pasado el PP "recibió información sobre un supuesto cobro de comisiones relativas a un contrato sanitario de la Comunidad de Madrid en beneficio del entorno de Ayuso" y al recibir dicha información Casado convocó a Ayuso a su despacho para ponerle al corriente de los hechos.

El 20 de octubre, el partido puso en marcha "el procedimiento de buenas prácticas" e inició una averiguación interna. Según señaló García Egea el jueves, éste es el protocolo habitual que se sigue "en todos los casos y, desde luego, no prejuzga nada". Dijo que Ayuso quedó emplazada a aportar más información con el propósito de aclarar definitivamente el asunto y que había sido "en vano".

Se anunció entonces un expediente informativo tras una comparecencia anterior de Ayuso en la que culpó al líder del PP de estar tras las maniobras para espiar a su hermano por un contrato adjudicado desde el Gobierno regional. "No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa, con responsabilidades de gobierno, de corrupción. Y hacerlo sin pruebas metiendo por medio a mi familia, que nada tiene que ver con la política", denunció.

"Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos", añadió el jueves la presidenta madrileña tras meses de enfrentamiento con Génova a cuenta del Congreso del PP de Madrid.