Casado promete "liberalizar al máximo la economía" frente a Sánchez y Podemos

Ángel Álvarez Valencia

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, aprovechó el mitin de clausura de la Convención Nacional de su formación para exhibir cuáles son las líneas principales de sus propuestas para llegar a La Moncloa, en un acto de auténtica exaltación del líder popular en la Plaza de Toros de Valencia con más de 9.000 asistentes.

"Creemos en liberalizar al máximo la economía", aseguró Casado, que añadió que "España debe ser un motor" de Europa y no un lastre "que tenga que ser rescatado". Para ello, dejó claro que su apuesta será "atraer inversiones empresariales y grandes empleadores con baja fiscalidad". Una rebaja de los tributos que concretó que se trasladará en su programa con la supresión de los impuestos de Donaciones, Sucesiones y Patrimonio.

Según el presidente del PP, propondrán "un sistema fiscal en que el dinero debe estar en el bolsillo de los ciudadanos" y en el que "haya más recaudación siendo los impuestos más bajos", según sus palabras. "No permitiremos el infierno fiscal de 80.000 millones que quieren recetarnos", aseveró para criticar al actual Gobierno de Pedro Sánchez. Pese a asegurar que "hoy no le voy ni a nombrar", calificó su presidencia de "trienio negro".

En el ámbito laboral, Casado también anunció que su partido propugnará "la mochila austriaca para favorecer la movilidad laboral" e insistió en que si llega a La Moncloa "reduciremos los ministerios y asesores a la mitad".

Nuevo contrato constitucionalista

Casado inició su discurso asegurando que "se puede llegar al Gobierno manteniendo la fortaleza frente a los partidos populistas e izquierdistas". Un preludio de la posición que fijó para el próximo programa electoral del PP en el que dejó claro que se mantendrá una línea dura para defender el constitucionalismo y "el orgullo por la historia de España", frente a los que "nos dividen y arruinan", en referencia a los partidos de izquierdas.

Casado propuso un nuevo pacto constitucionalista para agrupar "no solo a la derecha" frente al "intervencionismo del Gobierno". Un "nuevo constitucionalismo militante" en el que dejó claro que no hay hueco para cesiones a los nacionalismos. "La deslealtad no se premia ni se negocia, se derrota", aseveró.

"No habrá más concesiones a nadie", aseguró sobre Cataluña y en esa línea incluso señaló que su intención es endurecer la leyes para "convertir en delito la convocatoria de referéndum y recuperaremos la competencia en prisiones en Cataluña y País Vasco". Así, llegó a asegurar que "traeremos a Puigdemont aunque tengamos que ir al último país" ante un público entregado.

Entre sus propuestas, también incluyó "un Museo Nacional de Historia de España" en el actual Ministerio de Agricultura, porque "las naciones más importantes están orgullosas de su historia". El presidente popular entró a fondo en la polémica de los últimos días sobre el Descubrimiento de América, al señalar que "España no debe pedir perdón a nadie, nos deben dar las gracias por nuestra contribución" con la Hispanidad, que consideró uno de los mayores logros de la historia.

Además apuntó que dejará sin efectos las Leyes de Memoria Histórica y planteará una Ley de Símbolos para acabar con la quema de banderas y una ley de Lengua para garantizar el castellano en la educación y la administración.

Valencia y Europa

El cierre de la Convención Nacional con la que el PP mostró el músculo en uno de sus territorios tradicionales donde aún no se ha recuperado de los efectos de los casos de corrupción, algunos de los cuales todavía colean en los tribunales. Una autonomía cuya reconquista es esencial para las aspiraciones de Casado de llegar a La Moncloa. Precisamente una de las presencias más llamativas en el coso valenciano fue la del expresidente valenciano, Francisco Camps, en lo que parece su reconciliación con su partido.

Como durante toda la semana de Convención, los populares también apelaron a su peso dentro de los conservadores europeos y la importancia de un Ejecutivo popular en España para respaldar el proyecto de la Unión Europea. Una idea en la que incidió el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, que elogió iniciativas de los populares para fomentar el aumento de la inversión empresarial, reformar el mercado laboral y la bajada de impuestos.