Unidas Podemos sube en el CIS tras la marcha de Iglesias y el ascenso de Yolanda Díaz

El barómetro electoral del CIS relativo a abril recoge como dato más reseñable la subida de 1,1 puntos porcentuales de Unidas Podemos respecto al sondeo del mes anterior. Esta mejora se produce precisamente con el anuncio del ya ex vicepresidente segundo y líder de la formación morada, Pablo Iglesias, de dejar el Ejecutivo para presentarse a las elecciones en Madrid y con su sustitución como cabeza visible de Unidas Podemos en el Gobierno por Yolanda Díaz.

Sin embargo, esta subida del 9,6% al 10,7% de los 'morados' tras 'desangrarse' después de las elecciones catalanas no es la mayor de la encuesta. El PP recupera tono y, en plena víspera de las elecciones madrileñas con Isabel Díaz Ayuso como gran favorita, pasa de un 17,9% en marzo, su peor porcentaje de la legislatura, a un 20,6%.

También suben, aunque más moderadamente, Vox y el PSOE. Los de Santiago Abascal siguen al alza y pasan de un 15% a un 15,4% mientras que los socialistas, que empezaban a acusar un leve desgaste en los últimos sondeos mejoraron en marzo y suben ahora dos décimas al pasar de un 31,3% a un 31,5%. Los de Pedro Sánchez volverían a ganar las elecciones generales con un porcentaje de voto mayor que el 10-N, según el instituto presidido por el socialista José Félix Tezanos.

La peor parte del barómetro se la lleva Ciudadanos, que baja de un 9,5% a un 6,7%. Este descalabro de casi tres puntos se produce precisamente tras la descomposición vivida por el partido de Inés Arrimadas tras el fracaso de la moción de censura en Murcia con la división de sus filas y su salida del gobierno madrileño tras expulsar Ayuso a sus consejeros 'naranjas' y adelantar los comicios.

El bloque de partidos estatales que se considera situado a la derecha sumaría un 42,7% del total de los votos, tres décimas más que el mes pasado, mientras que el PSOE y Unidas Podemos aglutinarían un 42,2%, dos décimas menos que en marzo.

Del resto de partidos, la falta de acuerdo para investir presidente en Cataluña perjudica sobre todo a ERC, quien pierde cuatro décimas, del 3,2% al 2,8%. Dos pierde la CUP, al pasar del 0,8% al 0,6%, mientras que, paradójicamente, Junts per Catalunya se mantiene en el 1,5%.

En el País Vasco, el PNV pierde dos décimas, del 1,7% al 1,5%, y EH Bildu una, del 1 al 0,9%. También caen una décima la coalición de Más País y Compromís, del 2 al 1,9%, la de Navarra Suma, del 0,4% al 0,3%, y el BNG, del 0,6% al 0,5%, mientras que la escala la alianza de Coalición Canaria y Nueva Canarias.

Valoración de ministros

<p><p>

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, la titular de Defensa, Margarita Robles, y la citada Yolanda Díaz son las tres integrantes del Gobierno con mejor valoración entre los ciudadanos, con notas medidas superiores al cinco. Por contra, los dos ministras con peor nota son Irene Montero y la nueva ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, con un 3,5 de puntuación. La marcha de Iglesias, además de elevar a la Vicepresidencia Tercera a Díaz, ha supuesto la entrada en el Consejo de Ministros de Belarra, hasta entonces secretaria de Estado de Asuntos Sociales.

Tanto Calviño como Robles suelen encabezar el ranking de ministros con mejor puntuación entre los españoles y ésta no es la única ocasión en la que Díaz comparte podio con sus dos colegas, pues el pasado mes de octubre las tres repitieron en sus puestos.

La economía, principal problema

La crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus repite como principal problema del país según el barómetro, en el que, además, marca récord de menciones, puesto que aparece en el 48% de los cuestionarios.

Según el estudio, el segundo problema nacional es, de nuevo el coronavirus, con un 45,1%, cuatro puntos más que en el mes anterior, y la tercera plaza es, una vez más, para el paro, que también preocupa más que en marzo y llega al 37,7% de menciones.

Asimismo, se ha incrementado en el último mes, coincidiendo con la precampaña de las elecciones madrileñas, la inquietud que genera la política. En concreto, los problemas políticos figuran en la cuarta posición con un 17,8%.

Más dispuestos a vacunarse

El barómetro también recoge que el 82,8% de los españoles está dispuesto a vacunarse cuando le llegue el turno, un porcentaje ligeramente superior al registrado hace un mes (82,1 %), pese a las reticencias en algunos sectores por los casos raros de trombos detectados por la vacuna de AstraZeneca.

El sondeo refleja también que un 6,2% de los entrevistados no quiere vacunarse, casi un punto más que en el estudio publicado el pasado marzo cuando el 5,4% se pronunció en contra de vacunarse. De los que rechazarían la inmunización, un 34,6% asegura que no se fía de ello y otro 25,3% dice tener miedo a posibles efectos adversos. Hay otro 2,8% que no se vacunaría porque niega la existencia de la covid-19 y un 3,1% se declara antivacunas.