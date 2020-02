El PSOE se mantiene más de 10 puntos sobre un PP que baja en el primer examen al Gobierno del CIS

El barómetro del mes de febrero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y primero que 'examina' las primeras acciones del Gobierno de coalición mantiene al PSOE, con 30,9% de estimación de voto, como eventual vencedor de unas elecciones de celebrarse ahora. La leve mejoría con respecto a la encuesta de enero y la caída de un punto del PP, hasta el 18,8%, aventajan al partido mayoritario del Gobierno en más de 10 puntos sobre el segundo.

Por su parte, Unidas Podemos experimenta una leve caída, del 13,8% al 13,6%, pero se mantiene como tercera fuerza política mientras que Vox permanece en cuarta posición con una estimación de voto que se mantiene en el 13,4%. En el caso de Ciudadanos, la caída reflejada en los últimos Cs queda revertida en el de febrero, que sube la estimación de voto para la formación naranja del 6,5% de enero al 8,1%.

La encuesta, realizada a 2.957 personas entre el 1 y el 11 de febrero, ya recoge el primer mes de trabajo del nuevo Gobierno de coalición y la reunión del presidente Pedro Sánchez con el president Quim Torra en el Palau de la Generalitat el 6 de febrero a la que el líder del Ejecutivo acudió con una "agenda para el reencuentro" y que se saldó con el anuncio de arrancar la mesa de diálogo pactada con ERC en febrero. Lo que no recoge en la estimación presentada este jueves es la reacción a la cita bilateral que tuvo lugar ayer en Moncloa.

Además, el sondeo se realizó en plena polémica por la escala de la número dos del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, un asunto que se extiende hasta hoy ante la insistencia de la oposición de que el ministro de Trabajo, José Luis Ábalos, explique el encuentro que acabó reconociendo.

¿Durará el Gobierno de coalición?

El barómetro del CIS recoge preguntas sobre la viabilidad de que el Gobierno de coalición agote la legislatura. Así, un 43,8% de los encuestados considera que la coalición entre PSOE y Unidas Podemos no durará cuatro años frente a un 34,8% que cree que sí lo hará. El resto de los preguntados, o no sabe (21,2%) o no contesta (0,2%).

En cuanto a la acción concreta del Gobierno en algunos ámbitos destaca el 36,6% considera que cambiará poco la política económica, el 37,2% que cree que variará bastante la política social y el 32,1% que apuesta por que también será "bastante" lo que cambie la relación con Cataluña. En añadido, de llegar estos cambios serán, en su mayoría, positivos en cualquiera de esos ámbitos, a ojos del conjunto de los encuestados.

En este sentido, la encuesta de febrero refleja un incremento de la preocupación por los problemas económicos, el paro, el mal comportamiento de los políticos y la independencia de Cataluña.

Los políticos siguen suspensos

Como es habitual, ninguno de los líderes políticos consigue el aprobado. Quien más nota saca en la valoración individual es Pedro Sánchez, quien con un 4,5 se acerca al 5 desde el 4,2 del barómetro anterior.

Le siguen Pablo Casado (PP) y Pablo Iglesias (UP), con un 3,7 cada uno, Alberto Garzón (UP), con un 3,6, Inés Arrimadas (Cs) con un 3,5, el diputado de Más País, Iñigo Errejón, con un 3,3 y Santiago Abascal (Vox) con un 2,8.