El PSOE maniobra en el Congreso para evitar una comisión de investigación sobre el encuentro entre Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela

El PSOE y Unidas Podemos, junto a otros grupos minoritarios como el PNV, Bildu o la CUP, han impedido incluir en el próximo Pleno del Congreso el debate de la creación de una comisión de investigación sobre el encuentro entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid, como solicitaban el PP y Ciudadanos.

Ambos partidos han pedido este martes en la reunión de la Junta de Portavoces incluir esta solicitud en el orden del día del Pleno de la próxima semana, si bien los socialistas y los 'morados', junto con buena parte de las formaciones pequeñas, han sumado mayoría para rechazarlo, informa Europa Press.

Al término de ese encuentro, la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, ha justificado la negativa a debatir la puesta en marcha de esa comisión en que Ábalos ya ha dado "todas las explicaciones" sobre ese episodio y lo seguirá haciendo estos días, si bien ha pedido a los 'populares' que dejen de inventar "polémicas estériles".

En todo caso, el asunto sobre ese encuentro entre Ábalos y Rodríguez copará este miércoles la sesión de control en el Congreso, pues el PP, Vox y Ciudadanos tienen registradas varias preguntas al Ejecutivo y, en concreto, al ministro afectado, al que también dirigen una interpelación que lleva la firma de su portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo. No obstante, será el Gobierno el que decida si es él u otro miembro del Gobierno quien la responde.

Ábalos, desafiante en el Senado

El propio Ábalos ha animado este martes al PP a referirse a él directamente en sus interpelaciones parlamentarias si quieren que responda sobre el encuentro que mantuvo con la vicepresidenta de Venezuela y considera que "sería extraño" que él respondiera sobre un tema internacional no siendo su competencia, según ha dicho.

Así lo ha expresado Ábalos en su entrada al Pleno del Senado en el que el Grupo Popular había registrado una pregunta sobre el aterrizaje en Barajas de Rodríguez, la cuál fue asignada a la ministra de Exteriores, que no se encuentra en España. Por ello, Ábalos ha negado una maniobra para que no responda en las Cortes sobre este encuentro acusando al PP de registrar la pregunta interpelando al Gobierno y no a él mismo.

"Es una interpelación que está dirigida al Gobierno y no a un ministro, y va sobre las restricciones para el acceso a la Unión Europea, por tanto trata sobre política exterior, yo soy ministro de Transportes", ha subrayado Ábalos.