Ábalos ni confirma ni desmiente la extraña historia de su encuentro en Barajas con la 'número 2' de Maduro

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, optó este jueves por la técnica del 'ni confirmo ni desmiento' para salir al paso de la polémica suscitada por el posible encuentro secreto que habría mantenido la madrugada del lunes en el aeropuerto de Madrid con Delcy Rodríguez, vicepresidenta del Gobierno de Venezuela que tiene prohibida la entrada al espacio Schengen.

El ministro restó importancia a la posible reunión con Rodrígues y con Féliz Plasencia, ministro de Turismo venezolano -y al parecer amigo íntimo de Ábalos- a quien recibió en su despacho horas después de la cita en Barajas, según publica Vozpópuli.

Sin embargo, es la reunión de apenas hora y media en el aeropuerto la que ha llevado a la oposición a pedir una comparecencia del ministro para que aclare lo ocurrido. Según ese medio, Ábalos y Rodríguez se vieron dentro del avión privado en el que la número 2 de Maduro habría aterrizado en Madrid. Cabe recordar que la vicepresidenta venezolana, y todo el Gobierno de Venezuela, tiene prohibida su entrada al espacio Schengen por las sanciones que la UE impuso al régimen de Maduro.

La presencia de Rodríguez habría sido una sorpresa para Ábalos, según recoge El País citando a fuentes cercanas al ministro, que se habría encontrado con la vicepresidenta de manera fortuita al acudir a recoger a su amigo Plasencia, que llegó en el mismo avión. Según esas fuentes, el titular de Transportes no mantuvo ningún contacto formal con la vicepresidenta venezolana y su intención al desplazarse al aeropuerto no era reunirse con ella.

Durante la inauguración de la sede del PSOE en Córdoba, a la que acudió en calidad de secretario de Organización del partido, Ábalos reprochó a los medios que se centraran en esas informaciones: "No me pregunta nadie por las pensiones, no me pregunta nadie por la subida del salario mínimo, no me pregunta nadie por los problemas de la gente pero sí por si me reúno con uno de Venezuela o no".

Ante el anuncio de PP, Ciudadanos y Vox de petición de comparecencia en el Congreso, el ministro ironizó asegurando es "todo importantísimo, temas fudamentales", sin aclarar las dudas que rodean al posible encuentro con Rodríguez.

PP, Cs y Vox piden explicaciones

De confirmarse este encuentro con la vicepresidenta de Maduro, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ya ha advertido que su formación denunciará a Ábalos por vulneración de las normas de la Unión Europea.

El líder del PP exigió a través de las redes sociales al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que explique si este encuentro tuvo lugar. Además, Casado recordó que Rodríguez tiene "prohibido pisar suelo europeo por su participación en la represión y corrupción de la dictadura venezolana" y avanzó que, de confirmarse, denunciará "esta vulneración de las normas de la UE". Al parecer, Rodríguez no habría pisado tierra porque el avión se considera suelo venezolano.

Desde Ciudadanos, el portavoz adjunto en el Congreso y diputado por Madrid, Edmundo Bal, también pidió al ministro de Transportes explicaciones por estos encuentros. "¿Se reunió Ábalos con la vicepresidenta del régimen totalitario de Maduro? ¿Con alguien que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea por ser alto cargo de esa tiranía?".

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, reclamó directamente la dimisión del titular de Transporte. "Un ministro de España reunido a escondidas como un vulgar delincuente con la enviada del tirano Maduro. No pueden degradar más las instituciones democráticas españolas. Ábalos debe dimitir".