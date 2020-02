PP, Vox y Cs centran en Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso

El PP, Vox y Ciudadanos centrarán la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso en la reunión que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, mantuvo la madrugada del 19 al 20 de enero en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, un tema que los 'populares' podrían utilizar la semana siguiente para intentar que la Cámara repruebe al también 'número tres' del PSOE.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha elegido este tema para la que será su primera pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión de control. "¿Se reunió el ministro de Transportes con la vicepresidenta de Venezuela en el Aeropuerto de Madrid-Barajas y fuera del avión por instrucciones expresas del presidente de Gobierno?", reza la pregunta registrada por Abascal.

Por su parte, Ábalos es el destinatario de otra batería de cuestiones del PP y de Ciudadanos para él, Pleno del próximo miércoles. Así, la diputada del PP, Valentina Martínez Ferro, intentará que el ministro aclare si "entre todas las versiones" que ha dado de su cita con Rodríguez "hay alguna verdadera".

Una pregunta similar ha registrado para Ábalos el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal: "¿Puede usted, ministro, explicar las distintas versiones que ha dado de su encuentro con Delcy Rodríguez?".

Además, el PP recoge una airada respuesta de Ábalos en plena polémica por su encuentro con Delcy Rodríguez, cuando el pasado 25 proclamó que "nadie" le iba a echar del Gobierno, para preguntar tanto al propio ministro de Transportes y como al titular de Interior por el significado de dicha afirmación.

"En términos democráticos, ¿qué implica decir: 'Yo he venido para quedarme y no me echa nadie'? ¿Y quién, exactamente, es nadie?", son las preguntas idénticas que, por un lado, Belén Hoyo quiere hacer a Ábalos y, por otro, Ana Belén Vázquez dirige a Fernando Grande-Marlaska.

La diputada malagueña del PP Carolina España ha optado por tirar de ironía para pedir cuentas a la Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, por la "transparencia informativa" con la que el Ejecutivo a afrontado el "affaire Delcy Rodríguez".

El presidente del PP, Pablo Casado, también podría tocar la polémica entrevista con la mandataria venezolana en su primer rifirrafe de la legislatura con Sánchez, al que preguntará si está "dispuesto a respetar el Estado de Derecho".

'Cuerpo a cuerpo' con Álvarez de Toledo

Además de sus preguntas sobre Venezuela, el PP forzará un debate de media hora sobre el tema a través de una interpelación que lleva la firma de su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo.

Tras el 'cuerpo a cuerpo' que la dirigente 'popular' quiere tener con el número tres del PSOE, el PP podrá presentar una moción y someterla a votación la semana siguiente en el Pleno, una iniciativa que podría utilizar para promover la reprobación del ministro por su encuentro con Rodríguez.