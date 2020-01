Page explota contra el Gobierno de Sánchez por la reforma del delito de sedición y por el IVA de las comunidades

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido al Gobierno el pago del IVA de 2017 que adeuda a las comunidades autónomas o irá a los tribunales para reclamar los 130 millones que le corresponden a su región, y ha asegurado que espera una solución dialogada que evite un recurso.

"Estamos en una época en la que estamos inaugurando un ciclo en el que parece que se quiere ir menos a los tribunales y hablar más, aunque a veces de lo que se hable realmente sea veneno. Ya me gustaría que se arregle hablando porque si no es así vamos a tener que ir a los tribunales cuando otros, que ya lo están incluso, van a poder opinar sobre el Código Penal que les afecta", ha dicho, insistiendo en que "es increíble, paradójico y alucinante".

También ha señalado que ahora que "se habla de códigos penales, además del Código Penal existen códigos éticos y políticos y no se cual sería la tipificación del político, pero sería grave". Page ha añadido que algún día se podría discutir si llevar al penal "la tipificación para el que hace exactamente lo contrario de lo que promete".

En este sentido, ha apuntado que eso, que suele tener una "condena electoral", en algunos otros países, en un momento determinado "les lleva a sometimiento de juicio como se está viendo en Estados Unidos".

El presidente castellanomanchego ha rematado que tiene "muy claro" que "con los derechos de los españoles y españolas no se mercadea y con el Código Penal no se puede mercadear, no es una cuestión negociable" que no pueden decidir "aquellos que aun hoy siguen diciendo que si pueden, volverán a hacer lo mismo".

El 1-O, un "atentado"

Esta semana Page ha pedido claridad a la hora de acometer la reforma del Código Penal y revisar la actual tipificación de los delitos de rebelión y sedición para que no haya dudas de que lo que sucedió el 1 de octubre en Cataluña "fue un grave atentado contra el orden constitucional y los españoles".

"No deduje de las palabras del presidente del Gobierno que se fueran a reducir las penas de estos delitos, puede pasar lo contrario, lo que es importante es que se aclare para que no haya dudas de que lo que pasó en Cataluña fue un grave atentado contra el orden constitucional y todos los españoles", ha subrayado.

En declaraciones a los medios, el líder socialista ha valorado la propuesta por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez de reformar el Código Penal asegurando que "hay un compromiso previo adquirido por todos los partidos de que el Código Penal no tenía previsto que pudiera pasar lo que ocurrió en Cataluña".

Por ello, Page ha sostenido que "no caben sorpresas" a la hora de afrontar esta reforma, si bien ha advertido de que el Código Penal "no está para arrojarlo unos a otros" y cada vez que se plantee reformarlo "tiene que ser con el máximo consenso posible".

El IVA, ¿a los tribunales?

Respecto al IVA, el dirigente autonómico ha dicho que esperará hasta el próximo 4 de febrero, día en que reúne a su Ejecutivo en Consejo, para ver si el Gobierno central cambia de criterio y aclara y garantiza que va pagar el dinero, 2.500 millones entre todas las comunidades. Si no es así, ha avisado de que autorizará a los servicios jurídicos regionales para que planteen un recurso contra dicha decisión. Ha asegurado que espera que el Gobierno "cambie de criterio" y "que se fíe de los que tienen muchos diputados, porque si la cosa se va a decidir por uno, para eso sobran 349 parlamentarios".

Page ha recordado que el Estado debe a Castilla-La Mancha 130 millones de euros "por un IVA indebidamente cobrado a las autonomías" y ha insistido en que hay que arreglarlo, ha dicho insistiendo en que es algo que "no se puede pasar por alto".

En todo caso, García-Page ha insistido en que "si no hay más remedio" reclamarán "judicialmente" la deuda "objetiva" que se tiene con Castilla-La Mancha, al margen de las reclamaciones que políticamente haya que hacer sobre Dependencia y otras cuestiones. "A mí me importa infinitamente más Castilla-La Mancha que mi partido político", ha dicho García-Page, frase con la que ha querido dejar claro su defensa de la región.