Dimiten cuatro miembros de la Ejecutiva del PSOE de Sevilla en pleno debate sobre el futuro de Susana Díaz

Cuatro miembros de la Ejecutiva del PSOE de Sevilla han dimitido de sus cargos en el órgano de dirección de la principal agrupación de los socialistas andaluces en pleno proceso preparatorio del próximo congreso, ante el que algunas voces cuestionan la continuidad de Susana Díaz.

Según han informado fuentes socialistas, se trata de Rafael Recio, alcalde de Camas; Jerónimo Guerrero, exalcalde de El Coronil; Manuel Domínguez, secretario general del PSOE de El Viso del Alcor, y Carmelo Cubero, exregidor de El Real de la Jara.

Fuentes socialistas vinculan esta decisión con el próximo congreso del PSOE de Andalucía, que aún no tiene fecha, aunque dentro del partido empiezan a "tomar posiciones" y desde algunos sectores se cuestiona la continuidad de Susana Díaz al frente de la secretaría regional.

"Razones personales"

A preguntas de los periodistas, el portavoz adjunto del PSOE en el Parlamento andaluz, Rodrigo Sánchez Haro, ha confirmado este martes las citadas dimisiones, de las que ha dicho que se producen "por razones personales" y las ha situado "dentro de la normalidad". "Está dentro de la normalidad que de 74 miembros que forman la ejecutiva que cuatro vocales puedan presentar su dimisión, no hay nada raro", ha señalado.

Aunque ha admitido que desconoce los "argumentos" de los dimisionarios, ha insistido en que "no hay nada extraño". "Las personas, por razones personales, deciden que no pueden continuar ejerciendo un cargo y hay que respetar la decisión de los compañeros", ha señalado. "Tenemos que estar centrados en el trabajo de oposición que tenemos que hacer en el Parlamento, y de gobierno donde nos toca gobernar, tenemos que estar centrados en esa tarea, no en cuestiones orgánicas", ha zanjado.

Igualmente, ha rechazado que haya "movimientos" entre la militancia para que la actual secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, no continúe al frente del partido, y ha reiterado: "No estamos en cuestiones orgánicas, estamos en nuestra labor de oposición y, cuando llegue el momento, los militantes elegirán".

Espadas, ¿principal rival de Díaz?

La secretaria provincial del PSOE sevillano, Verónica Pérez, ha estado siempre muy ligada a Susana Díaz, y dentro de su agrupación hay voces que apuestan por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y también por la ministra de Hacienda y actual portavoz del Gobierno de la nación, María Jesús Montero, para liderar el PSOE andaluz tras el congreso regional.

Aunque después ha matizado sus declaraciones, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, no descartó la semana pasada la posibilidad de liderar el PSOE andaluz y, aunque puntualizó que "no es el momento" de abrir este debate, señaló: "Estoy para lo que mis compañeros decidan". También se ha especulado con la posibilidad de que se presente a las primarias el diputado por Jaén en el Congreso Felipe Sicilia.

Interpelada sobre la posibilidad de que otros dirigentes socialistas decidan optar a la secretaria general del PSOE andaluz, Díaz dijo hace unos días que "los 45.000 militantes podrán dar un paso al frente y todos buscaremos la ilusión, la confianza y las ganas de que nuestro proyecto siga adelante". "Y yo lo haré con todas las ganas, la fuerza y el coraje", recalcó.