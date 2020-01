Puigdemont y Comín asisten a su primer pleno en el Parlamento Europeo arropados por Torra

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, acompañará este lunes al expresidente catalán Carles Puigdemont y al exconseller Toni Comín en su primer pleno como eurodiputados en el Parlamento Europeo, que se celebrará en Estrasburgo (Francia) y en el que no estará presente el líder ERC, Oriol Junqueras, una vez que la institución le retiró su condición de eurodiputado tras haber sido inhabilitado por el Tribunal Supremo (TS).

Torra -pendiente de su situación tras ser declarado inelegible e inhabilitado como diputado del Parlament por la Junta Electoral Central (JEC)- asistirá al pleno de la Eurocámara, junto con diversos miembros del Govern, así como una delegación de ERC encabezada por el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el presidente del Parlament, Roger Torrent.

La sesión plenaria comenzará a las 17:00 horas y será la primera vez que participen como eurodiputados Puigdemont y Comín después de haber sido reconocidos como tales por la justicia europea el 19 de diciembre.

Además, la organización Omplim Estrasburg ha organizado una manifestación y un acto en las inmediaciones de la sede del Parlamento Europeo, acto en que intervendrán algunos políticos independentistas y se leerá el manifiesto 'Volvemos a llenar Estrasburgo: persistir es ganar'.

Puigdemont y Comín, en Bélgica desde finales 2017, ya expresaron su intención de acudir a la sesión plenaria de enero en la Eurocámara poco después de que se conociera la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que aclaró el alcance de la inmunidad parlamentaria de Junqueras.

Ambos fueron reconocidos como eurodiputados por el Parlamento Europeo, un paso que les permitió recoger su credencial permanente y finalizar los trámites para poder asistir y participar en el pleno de este lunes.

No obstante, tanto el expresidente catalán como el exconseller darán sus primeros pasos como eurodiputados sin formar parte de ningún grupo de la Eurocámara: aunque ambos han pedido integrarse en Los Verdes/Alianza Libre Europea (ALE) -que precisamente nombró recientemente a Junqueras su vicepresidente primero-, lo cierto es que la formación ecologista todavía no ha tomado una decisión, por lo que comenzarán como "no inscritos".

El grupo -compuesto por Los Verdes pero también por formaciones nacionalistas de toda Europa- debatirá su petición a lo largo de la semana, pero no está garantizado que vayan a tomar una decisión; y, aunque la parte de ALE sí desea aceptar la petición de Puigdemont y Comín, existen dudas de algunos eurodiputados verdes, han asegurado fuentes ecologistas.

Levantamiento de su inmunidad

El presidente de la Eurocámara, David Sassoli, informará al pleno al abrirse la sesión de que tanto Puigdemont como Comín han asumido su condición de eurodiputados con carácter retroactivo desde el 2 de julio, y también podría anunciar que España ha solicitado el levantamiento de su inmunidad, siempre que esta petición llegue al Parlamento Europeo antes de que comience la sesión.

Este paso formal abrirá la puerta al inicio del proceso que podría demorarse meses y que pasa en primer lugar por trasladar la cuestión a la comisión de Asuntos Jurídicos; esta tendrá que nombrar un ponente que elaborará el informe que después será votado tanto por la propia comisión europarlamentaria como por el conjunto de eurodiputados.

En el mismo discurso, Sassoli también anunciará que el mandato de Junqueras finalizó el 3 de enero, día en que la Junta Electoral Central (JEC) rechazó otorgarle la credencial de eurodiputado.

En prisión con una condena firme por su participación en el proceso independentista, Junqueras fue inhabilitado por el Supremo el jueves, y posteriormente la Eurocámara retiró su derecho a realizar todos los trámites para poder ejercer como eurodiputado.

Tras casi dos días estudiando los autos dictados por el Supremo, los servicios jurídicos del Parlamento Europeo finalmente concluyeron que la jurisprudencia del TJUE obliga a la institución a "tomar nota sin dilación de las decisiones que con carácter definitivo tomen las autoridades judiciales competentes de los Estados miembros".