El Supremo rechaza suspender de urgencia el acuerdo de la JEC que retiró la credencial de diputado a Torra

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado por unanimidad suspender de urgencia el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que retiró la credencial de diputado en el Parlamento de Cataluña al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Los magistrados comenzaron el jueves a debatir si procedía adoptar la medida cautelarísima solicitada por el presidente de la Generalitat. Aunque este tipo de cuestiones deben resolverse con urgencia, el plazo de 48 horas establecido legalmente concluía hoy, por lo que optaron por estirar la decisión.

Según informaron previamente fuentes jurídicas, la magistrada Pilar Teso se abstendría en este asunto ya que fue miembro de la JEC que ordenó al presidente de la Generalitat retirar los símbolos independentistas.

El recurso de Torra iba dirigido contra el acuerdo de la JEC, adoptado el pasado viernes, 3 de enero, que le declaró inelegible de forma sobrevenida en cumplimiento de la condena por desobediencia que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en diciembre, por no retirar los lazos amarillos de la sede de Generalitat en periodo electoral. El estudio del acuerdo impugnado se verá más adelante.

Según el escrito presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la decisión del órgano supervisor de procesos electorales "supone una violación grosera" de derechos fundamentales y carece de la "imprescindible imparcialidad".

Por ello, considera que es oportuno aplicar medidas cautelarísimas para evitar ocasionar un perjuicio grave e irreparable no sólo para Torra, sino para el Parlament, el resto de sus diputados y el conjunto de los ciudadanos que representa y que lo eligieron.

Además, afirma que la administración electoral es "manifiestamente incompetente" para resolver sobre la pérdida de la condición de diputado del Parlament, y añade que la Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEP) estaba constituida exclusivamente para las elecciones generales del 10-N.

El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha defendido después su decisión de mantener a Torra en el escaño señalando que la Cámara autonómica no contempla "la 'ineligibilidad sobrevenida' como causa de la pérdida de la condición de diputado".

Torrent lo ha explicado así en un mensaje de Twitter después de anunciar en el Parlamento catalán que Torra seguiría siendo diputado pese a que el Tribunal Supremo haya rechazado hoy su recurso pidiendo no hacer efectiva la inhabilitación que le impuso la Junta Electoral Central.

"El Reglamento del Parlamento de Cataluña no prevé "la ineligibilidad sobrevenida" como causa de la pérdida de la condición de diputado. La JEC no es un órgano competente para adoptar esta decisión. Acabo de hablar con el presidente Quim Torra para confirmarle que continúa siendo diputado".

