El Govern exigirá la retirada del Gobierno de las causas judiciales contra el independentismo para que ERC apoye los Presupuestos

El Gobierno de coalición con Unidas Podemos que ayer consiguió el aval del Congreso de los Diputados aún no ha echado a andar pero el pacto con ERC que lo hizo posible ya empieza a hacerse notar. A falta de que el socialista presente la próxima semana a su equipo de Gobierno, el nuevo Ejecutivo tendrá que lidiar con las exigencias llegadas desde Cataluña, entre ellas la retirada del Gobierno de las causas judiciales abiertas contra el independentismo.

Ha sido el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quien ha anunciado que el Govern planteará que Moncloa salga de las causas abiertas contra el independentismo para abrir una vías que ponga fin a la "represión" y la vía judicial. "Será una de las cosas que pongamos encima de la mesa, el fin de la represión. Y pasa, entre otras cosas, por esto (por la retirada del Gobierno de esas causas)", ha respondido durante una entrevista en Catalunya Ràdio.

ERC facilitó con su abstención la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno tras acordar la formación de una mesa de diálogo entre el Ejecutivo central y el catalán para abordar posibles soluciones a la crisis catalana y que serán condicionantes para que el nuevo Gobierno pueda sacar adelante, entre otras cosas, los Presupuestos Generales del Estado.

ERC no se comprometió a facilitar la gobernabilidad y así lo confirmó la diputada de ERC Montse Bassa, que ayer tomó la palabra de portavoz por Gabriel Rufián durante la sesión de investidura. La hermana de Dolors Bassa, condenada por el procés, dijo ante sus señorías que precisamente la gobernabilidad de España le importaba "un comino". Según ha reconocido Aragonès, ese momento -uno de los más incómodos del pleno- "fue positivo que en el Congreso se visualizase que en Cataluña hay ese dolor".

Calvo: "Alcanzar un acuerdo implicaba poder gobernar y gobernar implica llegar a acuerdos en Presupuestos"

La mesa de diálogo condicionará los Presupuestos, de eso es consciente el PSOE. De hecho, podría ocurrir que ni siquiera aún compartan el significado del pacto con ERC. En una entrevista en TVE, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha señalado que a lo largo de toda la negociación los socialistas les trasladaron que "alcanzar un acuerdo implicaba poder gobernar y gobernar implica llegar a acuerdos en Presupuestos".

Mientras el partido republicano ya piensa en las condiciones para apoyar las Cuentas, Calvo ha intentado matizar este miércoles cómo serán las reuniones de los equipos negociadores. En este sentido, ha circunscrito este miércoles la mesa de diálogo pactada entre el PSOE y ERC para afrontar el conflicto político en Cataluña a la Comisión bilateral Estado-Generalitat prevista en el Estatut. "Una comisión bilateral que está en el Estatuto de Cataluña como está en otros estatutos de las Comunidades Autónomas de nuestro país", ha indicado.

Sin embargo, el documento pactado entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez acuerda la "creación" de una "mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político", esto es, un instrumento nuevo.

Tras las palabras de Calvo, ERC ha replicado que la mesa de negociación acordada "en ningún caso se enmarca en la Comisión Bilateral" Estado-Generalitat prevista en el Estatut. "Ya sabemos que Carmen Calvo no estuvo en las negociaciones y puede que no lo sepa, pero no costaría nada que se leyese el acuerdo antes de hacer declaraciones".

Como se ha escuchado decir hoy al Rey a Pedro Sánchez: "El dolor vendrá después".