Junqueras pide al Supremo que frene el veto de la JEC para ser eurodiputado

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda de forma urgente la ejecución del acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que le impide ejercer como eurodiputado, ya que, si no, le podrían provocar daños "irreversibles" y perjuicios de "imposible reparación".

Así lo alega Junqueras en un recurso interpuesto ante la sala contencioso-administrativa del Supremo, que ya lo ha registrado, por lo que tiene un plazo de 48 horas para resolver las medidas cautelarísimas solicitadas por el dirigente de ERC para que se deje sin efecto la resolución de la JEC que declaró la pérdida de su condición de parlamentario europeo.

Junqueras denuncia que se han perjudicado de forma "constante y permanente" sus derechos a ostentar y ejercer de eurodiputado, por lo que solicita al Supremo que de forma urgente acuerde el "cese inmediato" de estas vulneraciones "y especialmente para su asistencia" al pleno del próximo 13 de enero, en que el Parlamento Europeo debe tomar nota de su condición de diputado.

Por este motivo, plantea como medida cautelarísima que la sala contenciosa del Supremo suspenda la ejecución del acuerdo de la JEC del pasado viernes, que declaró la pérdida de su condición de parlamentario europeo, alegando que la Ley Orgánica Electoral (LOREG) dispone que "son inelegibles" los condenados a pena privativa de libertad "en el período que dure la pena".

Según advierte el escrito, redactado por el abogado Andreu Van den Eynde, si el Supremo no acepta sus peticiones cautelarísimas antes de resolver sobre el fondo del asunto, el recurso perdería su "finalidad legítima" ya que se le provocarían "daños de carácter irreversible" y perjuicios "de imposible reparación".

La JEC ha pretendido "consumar" una "inmediata pérdida del escaño", según Junqueras

Junqueras recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le ha reconocido su condición de eurodiputado con efectos retroactivos del 2 de julio pasado y que el Parlamento Europeo ya ha comunicado que en su pleno del próximo 13 de enero procederá a "tomar nota" de ello, por lo que es de "especial urgencia" que el Supremo frene la ejecución del veto de la JEC.

"Los derechos de Junqueras, al impedírsele ejercer como eurodiputado desde el 2 de julio de 2019, están siendo actual, constante y permanentemente vulnerados y debe poder ejercerlos de forma inmediata, y especialmente ya el próximo 13 de enero de 2020, cuando va a ser reconocido por el propio Parlamento Europeo", señala el recurso.

Junqueras denuncia en su recurso que la JEC ha pretendido "consumar" una "inmediata pérdida del escaño", con anulación del mandato, dotando su decisión de "carácter irremediable e irreversible", al proceder a su sustitución por la del siguiente miembro de la lista de la candidatura que encabezó en las europeas de mayo pasado.

"No existe decisión judicial posible que pueda revertir dicha situación si la misma se consolida, puesto que no se podría declarar la recuperación del escaño por quien ya lo ha perdido y ha sido anulado su mandato, al no ser ya un diputado electo y, además, no se podría privar de su escaño a aquel que ha sido proclamado como electo en su sustitución", advierte.

Por este motivo, considera que queda "plenamente acreditado" que, si no se adopta ninguna medida cautelar por parte del Supremo, su recurso perdería su finalidad, "que no es otra que el obtener la tutela judicial del derecho" de Junqueras a ostentar y ejercer su condición de eurodiputado.

Según el escrito, resulta "evidente" que es el Supremo el órgano competente para pronunciarse sobre los efectos de la inmunidad que el TJUE ha reconocido en el caso de Junqueras, por lo que el dictamen de la JEC supone un "intento de burlar" los efectos de este pronunciamiento.

En este sentido, recuerda que la sala penal del Supremo, que condenó a Junqueras a 13 años de cárcel por sedición y malversación, mantiene en suspenso la condena de inhabilitación para preservar sus derechos, a raíz de su recurso ante el TJUE.

La JEC opta por adoptar las decisiones que más perjudican los derechos fundamentales, asegura

También denuncia que se ha vulnerado el derecho de la Unión Europea y los derechos fundamentales de Junqueras, porque la sala penal del Supremo le condenó en octubre pasado sin tramitar previamente el suplicatorio ante el Parlamento Europeo para levantarle la impunidad que tiene reconocida con efectos retroactivos desde el pasado 2 de julio.

Según Junqueras, la JEC ha optado por adoptar de forma "voluntaria, consciente, veloz y eficaz" las decisiones que más perjudican los derechos fundamentales de Junqueras, lo que también afecta a la decisión democrática de casi 1,3 millones de electores que le votaron en las europeas y que han visto "alterado" el resultado.

En su escrito, el líder de ERC solicita al Supremo que de manera urgente también comunique al Parlamento Europeo la suspensión del acuerdo impugnado de la JEC y que, alternativamente, sea el árbitro electoral quien lo haga.