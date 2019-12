El PSOE filtra que el acuerdo con ERC está cerrado a pesar de la inmunidad de Junqueras

El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha caído como un jarro de agua fría sobre España, especialmente sobre la institución judicial y también sobre el Gobierno, que es consciente de que dicho fallo da más armas a Esquerra para redoblar su presión en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez, lo que puede acabar afectando al calendario que Moncloa barajaba para la investidura, previsiblemente para finales de año. El Congreso de ERC, de este fin de semana, será determinante.

ERC, explican fuentes parlamentarias del Grupo Socialista, tiene que vestir el santo y dependerá del tiempo que su parroquia necesite para asimilar el acuerdo con el PSOE. En cualquier caso, las mismas fuentes mantienen que el acuerdo está prácticamente hecho porque la inmunidad de Junqueras se da por amortizada. En sí, la sentencia de Luxemburgo no da libertad a Oriol Junqueras, tan solo le reconoce que, en el periodo en el que se encontraba en prisión preventiva, se vulneraron sus derechos al no permitirle salir de la cárcel para tomar el acta de eurodiputado, una condición que adquirió desde el mismo momento en que quedaron constatados los resultados del 26-M, sostiene el TJUE.

Un éxito simbólico

El éxito es por tanto simbólico para Esquerra, pero eso no le resta importancia a la liturgia independentista. Porque ahora, encuentra motivos para pedir la libertad de su líder, condenado por fallo absolutorio por delito de sedición. Luego, lo que de inmediato procede, al menos por parte de la justicia española, es que el Tribunal Supremo tendrá que pedir el suplicatorio y estudiar ese momento procesal en que se le impidió salir de la cárcel para recoger su acta en Bruselas. No obstante, y más allá del triunfo simbólico para los nacionalistas republicanos, estos elementos y lo que los tribunales españoles decidan finalmente, no servirá para que Junqueras se libere de la condena del Tribunal Supremo.

El efecto sobre Puigdemont

Ahora bien, el efecto inmediato de la decisión de los jueces europeos, es que, como tal fallo crea jurisprudencia, Carles Puigdemont y Toni Comín, fugados de la justicia española a Bélgica, podrán solicitar la misma inmunidad, y en la lógica jurídica, recibirán este privilegio. Un privilegio que le permitirá viajar a lugares como Francia, y ofrecer allí un discurso. Un privilegio que no le impedirá ser el candidato de su formación, JxC, si los catalanes convocaran elecciones autonómicas. Lo que no podrá hacer Puigdemont es venir a España donde existe una orden de búsqueda y captura y sería inmediatamente detenido por los delitos que la justicia española le imputa. Pero hay que recordar, que esto no le impidió ser el candidato de su formación en las últimas elecciones catalanas, a pesar de estar ya fugado en Bruselas.

El Congreso de ERC

La preocupación política viene sin duda para los socialistas. El hecho de que Oriol Junqueras haya recibido la bendición de los jueces de Luxemburgo hace que las dos facciones en las que se dividen ERC lleguen a su Congreso, que se celebra este fin de semana, con las espadas en alto. A saber, la Esquerra que vive en Madrid, que transita por los pasillos del Congreso de los Diputados, y que tiene ocasión de hablar con el Partido Socialista, es proclive al acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. Pero, en Barcelona, ERC tiene otra variante más radical, menos contemporizadora, que exige más, y que depende más de sus simpatizantes y afiliados que desde el minuto uno están exigiendo que el Tribunal Supremo libere de inmediato a Oriol Junqueras, y cómo no, al resto de políticos presos.

Esa, la sentencia del TJUE, y en consecuencia la libertad de los políticos presos será la baza que utilizará Esquerra para intensificar la presión sobre el PSOE, a quien quiere comprometer por escrito a una mesa de negociación donde impepinablemente exigirá un referéndum y la amnistía de los presos, y con bastante probabilidad, una justicia para Cataluña, porque se ve con el derecho de pedir que el Supremo anule su sentencia, aunque son cosas que no tienen nada que ver.

De momento, Su Majestad el Rey Felipe VII, que tenía previsto grabar su discurso de Navidad este jueves, retrasa la grabación al lunes de la próxima semana, quizás con los cálculos de Moncloa de que este lunes tendrá más despejado un horizonte que ahora se torna más imprevisible.