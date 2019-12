Podemos dice que despidió al abogado que les acusa de sobresueldos y fraude en primarias por "acoso sexual"

Podemos afirma que despidió al excoordinador de su equipo legal, José Manuel Calvente Redondo, por "acoso sexual y laboral a una trabajadora", no por sus investigaciones a presuntas irregularidades internas en la formación, entre las que figurarían sobresueldos a algunos cargos. El abogado se ha defendido negando estas acusaciones y anunciando una querella criminal.

Fuentes del partido que lidera Pablo Iglesias hicieron esta puntualización a Servimedia después de que haya trascendido una carta que la jefa de Cumplimiento Normativo, Mónica Carmona Segura, envió a los miembros del Consejo Ciudadano Estatal denunciando el despido de Calvente y el inminente suyo y atribuyendo ambos a las investigaciones de irregularidades internas que estaban realizando.

La carta de Carmona advertía de que si ella y Calvente presentaban demandas por sus despidos, se conocerían irregularidades como supuestos sobresueldos de dirigentes del partido y fraudes en algunas primarias. Por eso, urgía al Consejo Ciudadano a instar al de Coordinación, órgano ejecutivo del partido, a restituir a Calvente como responsable de Protección de Datos.

"En los últimos meses se han producido una serie de irregularidades muy graves que podrían comprometer seriamente al partido como entidad jurídica desde un punto de vista penal, administrativo y reputacional", afirman los letrados en el texto.

"Todo ello para intentar puerilmente ocultar las graves infracciones legales objeto de investigación e intentar doblegar nuestra voluntad", denuncia Carmona en el comunicado, que firma ella sola, y que va dirigido al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos.

"Estamos hablando de irregularidades financieras, en materia laboral y de limpieza en la realización de las consultas y primarias del partido que de confirmarse pondrían en cuestión los elementales centrales de nuestra legitimidad como organización", avisa.

Además, añade que "si finalmente resultara la existencia de delitos", se podría considerar que sus despidos "se considerarían un intento de ocultación de pruebas y un delito de encubrimiento".

Calvente se defiende

En un comunicado que el letrado ha emitido este jueves, Calvente asegura que "es rotundamente falso" que se le haya abierto un expediente por acoso sexual y laboral y que este sea el motivo de su despido.

"No ha existido ningún expediente ni investigación de ningún tipo contra mi persona en todos los años que llevo trabajando para Podemos. Ni tan siquiera ha sido alegado como motivo de despido", ha sentenciado.

En este sentido, asegura que estas "difamaciones obedecen a un ánimo de venganza desde que se tuvo conocimiento de las investigaciones que estaba realizando" dentro del partido sobre miembros de la cúpula, y que denunció su compañera, la abogada Mónica Carmona, en una carta remitida a la dirección estatal.

PP: "Hay finanzas oscuras"

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado que la "purga" de abogados en Podemos evidencia que la formación de Pablo Iglesias no quiere que "se sepan las finanzas oscuras del partido. Es más, ha dicho que este tipo de hechos evidencia que no son un partido transparente ni tiene sus cuentas saneadas.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press. "Lo que vemos ahora, a Iglesias purgando a los propios abogados de Podemos para que no se sepan las finanzas oscuras de ese partido, pues solo demuestra lo que son. Efectivamente no son un partido transparente y seguramente o presuntamente no tienen sus cuentas saneadas", ha manifestado.

Al ser preguntado por esos despidos de abogados en Podemos, Maroto ha señalado que esto le "suena" a la situación en Venezuela, un país donde "conocen" a Juan Carlos Monedero y a Pablo Iglesias "más que en España". De hecho, ha subrayado que ambos estuvieron diseñando su plan con Nicolás Maduro.