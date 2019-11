Unai Sordo (CCOO): "El Ibex no ha entrado en pánico por la formación de un Gobierno de izquierdas"

Esther Esteban Madrid

Cuando le preguntas si cree que habrá Gobierno de izquierdas, se muestra esperanzado pero cauto, y señala que ERC y otros deben tener sentido común para permitir que arranque la legislatura y sacar al país de la parálisis. Es la cara y la voz de CCOO, el encargado de capitanear el sindicato más importante de España. Unai Sordo (Bilbao, 1972) lleva ya dos años como secretario general y se mueve por Madrid como pez en el agua. Su carácter reservado, austero y cercano que, según afirma, hace honor a sus orígenes vascos y vallisoletanos, pero, sobre todo, a su amplia experiencia liderando el sindicato en Euskadi obraron el milagro de una renovación generacional sin sobresaltos, cosa muy inusual en estos tiempos. Se define como de izquierdas sin etiquetas, "de familia humilde y "jerséis heredados", y tiene una forma de hablar sosegada, sin calificativos y huyendo de las palabras gruesas. Dice que CCOO no dará un cheque en blanco "ni a un Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ni a ninguno" y señala las prioridades, que pasan por una corrección en profundidad de la reforma laboral y la derogación de la última reforma de las pensiones para revalorizarlas de acuerdo al IPC.

¿Habrá un Gobierno PSOE-Unidas Podemos? ERC no se lo está poniendo fácil a Sánchez y, tras la primera reunión, la respuesta ha sido no.

Lo razonable es que se conforme un Gobierno de izquierdas, pero yo no las tengo todas conmigo, porque hay dudas inquietantes. Espero que ERC y otros grupos tengan el sentido común de entender que este país necesita un Gobierno en plenas funciones. Lo demás sería un desastre sin paliativos. Espero que todos tengan altura de miras para que el Gobierno eche a andar y se deje atrás la interinidad política que hemos vivido.

¿Un Gobierno de izquierdas es más favorable a los sindicatos?

Sí, un Gobierno de izquierdas es, de entrada, más favorable porque programáticamente las posiciones del PSOE y de Unidas Podemos están más cercanas a las prioridades del sindicalismo, tanto en la lucha contra la desigualdad y la precariedad como en la forma de abordar los retos estratégicos que tiene España en el siglo XXI. Pero somos conscientes de la dificultad que entraña la legislatura, incluso aunque la investidura salga adelante. Debe haber una mínima estabilidad parlamentaria porque este país necesita un ciclo político para deshacer algunas reformas y hacer otras.

¿Le dan un cheque en blanco a un Gobierno de Sánchez e Iglesias?

En absoluto. En CCOO no le damos un cheque en blanco ni a este Gobierno ni a ninguno. Si me apura, con un Gobierno de este perfil tenemos que ser más exigentes, porque tienen que cumplir los compromisos adquiridos en los Presupuestos que no se llegaron a aprobar.

¿Cuáles van a ser sus prioridades?

Es prioritario que haya una corrección en profundidad de la reforma laboral de 2012 y algunos aspectos de la de 2010. Los aspectos centrales de la ultima reforma deben ser derogados y se debe hacer una legislación más justa, más democrática, mejor y más útil para las empresas en el largo plazo. Además, hay que derogar también la última reforma de las pensiones, que se tienen que revalorizar de acuerdo al IPC, y hacer una reforma fiscal de gran calado.

Han convocado manifestaciones contra la sentencia del TC que respalda el despido en caso de enfermedad. ¿Es por la sentencia o para ahondar en liquidar la reforma laboral?

Evidentemente se está pidiendo la corrección de la reforma laboral, que en este asunto significa que hay trabajadores que están siendo despedidos por tener bajas del puesto de trabajo perfectamente justificadas por un médico. Eso va a provocar o que la gente pueda ser despedida estando enferma o que aceleren sus procesos de recuperación y vayan a trabajar enfermos ante el temor de ser despedidos en según qué circunstancias. Eso es un escándalo que debe ser corregido cuanto antes.

Muchos creen que en el tema de las bajas hay una bolsa de fraude. ¿Es una leyenda urbana o algo más?

Aquí se está estableciendo una especie de mito sobre el absentismo, mezclando cifras, para dar una sensación de que hay un fraude en el tema de las bajas, lo cual es falso. Más que fraude, lo que hay en las empresas españolas es un exceso de presentismo. Según un estudio de una fundación europea, en España hay más gente que va a trabajar enferma que personas de baja. Puede haber un fraude, como todo en la vida, pero estoy convencido de que es marginal, ni mucho menos generalizado.

¿Qué le parece la posición de ERC en la negociación con el Gobierno?

ERC está trabajando para consolidar su posición hegemónica en Cataluña ante el temor de que si hubiera un adelanto electoral pudieran, una vez más, verse sorpassados por JxCat, y cuando actúan con esos miedos y esos fantasmas suelen tener una tendencia a equivocarse y terminan por diluirse en la estrategia de JxCat o del puigdemontismo. Creo que ERC tiene que decidir cómo rehace la estrategia política, que ha llegado a un punto de no retorno, y cómo habilita las condiciones para abrir un espacio de diálogo político que requiere pasar por las urnas una vez más.

Pues o ellos se aclaran y se abstienen o vamos a un nuevo escenario de elecciones en marzo, ¿o no?

Ir a una repetición de elecciones generales sería un despropósito y un error mayúsculo. El país no se lo puede permitir porque llevamos demasiado tiempo con una posición política bloqueada, paralizada y absurda, y necesitamos adoptar medidas sobre cosas muy trascendentales.

¿Como qué?

En economía se están produciendo cambios muy importantes: hay un proceso de digitalización que hay que impulsar en las empresas y en la sociedad desde el sector público. Estamos con un déficit fiscal respecto a Europa que nos está dificultando adoptar esas y otras medidas, y necesitamos derogar urgentemente algunas de las reformas que se hicieron en la crisis, afrontar el tema de las pensiones y no podemos seguir con la brocha gorda sin posibilidad de acordar nada.

¿Un escenario de nuevas elecciones beneficiaría a Vox como se dice?

Es probable. Un escenario de nuevas elecciones consolidaría la posición de Vox, lo que sería un desastre sin paliativos en términos democráticos.

¿El que Vox haya entrado en el Parlamento con esa fuerza es un retroceso en términos democráticos?

Que Vox tenga tal representación es un retroceso en términos democráticos. Sin embargo, aunque es un partido absolutamente reaccionario no creo que haya que ilegalizar a Vox, aunque ellos sí creen que hay que ilegalizar a un montón de partidos en España. No sé si la fórmula se llama cordón sanitario, pero desde luego hay que hacer un bloqueo a su opción política. Que el PP haya normalizado institucionalmente con tanta celeridad a una fuerza como Vox le va a pasar una enorme factura.

¿Vox le puede terminar de 'comer la tostada' al partido de Pablo Casado?

Sí, creo que Vox le puede comer más terreno al PP porque han tenido una visión cortoplacista y miope blanqueando a ese partido, dando utilidad al voto ultra desde el primer día para buscar apoyos en Madrid, Andalucía, Murcia, etc., y esto puede incentivar más el voto a Vox.

Si hay Gobierno PSOE-Unidas Podemos, ¿qué le parece la idea de separar Trabajo y Seguridad Social?

La separación en el Ministerio de Trabajo es una especulación y no le quiero dar carta de naturaleza. A priori, en CCOO siempre hemos pensado que Trabajo y Seguridad Social deben ir juntos, sobre todo porque tenemos un sistema contributivo donde no se pueden desligar las políticas de empleo de las de la Seguridad Social. De separarse, la gestión será mucho más complicada.

¿Es cierto que un Gobierno del PSOE y Unidas Podemos puede elevar el gasto social en 23.000 millones?

No sé muy bien de dónde salen esas cifras, cuando lo que hemos visto es, de momento, un acuerdo de 10 puntos absolutamente genéricos que implican más bien pocas cosas. Cuantificar en 23.000 millones el alza del gasto presupuestario parece un ejercicio temerario. Lo que sí es un dato cierto es que la presión fiscal en España, si la comparamos con otros países de la UE, es de 7,4 puntos menos de PIB. Eso son más de 90.000 millones al año que España recaudaría si tuviéramos una presión fiscal similar a la de los países de la UE.

¿Me está diciendo que según CCOO habría que subir en 90.000 millones de euros los impuestos?

No, en absoluto digo eso. Pero entre cero y noventa y tantos mil millones hay mucho margen para mejorar la recaudación fiscal. Para el sostenimiento de servicios públicos básicos, como la sanidad, se necesita una política fiscal mucho más ambiciosa. Un país que tiene casi el 100% de deuda pública, lo que tiene que hacer es tratar de reducir ese stock por la vía de una mejora de los ingresos y no de una reducción del gasto.

¿Que la ministra Calviño sea vicepresidenta junto a Iglesias es una pieza clave para tranquilizar a la UE?

El rol de la ministra de Economía, con la trayectoria que tuvo en instituciones europeas, puede responder a lo que se supone que es la ortodoxia europea. Pero creo que aquí nadie, y CCOO tampoco, está pensando en un aumento disparatado del gasto público a través del endeudamiento. Lo que decimos es que se adopten una serie de reformas fiscales de calado, a lo largo de la legislatura, que permitan recuperar un nivel de inversión pública sin elevar la deuda, y que sea compatible con una consolidación del déficit público. Y eso hacerlo de forma paulatina.

Sobre todo porque si no se hiciera así, Europa no lo toleraría, ¿no?

Las reglas europeas cada vez están siendo más cuestionadas. Europa no puede repetir los errores de 2010. Si se agudiza la ralentización, no se puede cometer de nuevo el error de desarrollar políticas de devaluación interna. Esa ortodoxia europea hay que cuestionarla en estos momentos.

¿Por dónde tendría que ir la reforma impositiva? Con ese Gobierno que llaman Frankenstein las empresas del Ibex pueden entrar en pánico...

El Ibex no ha entrado en pánico ni nada que remotamente se le parezca. Están sobreactuando para tratar de condicionar la opción de gobierno sin saber si va a haber gobierno y en qué va a consistir.

Pues ya se habla de que grandes fortunas y grandes capitales están buscando otros lugares, como Portugal...

Hay algunos análisis del FMI que sitúan en 120.000 millones -el 11% del PIB de España- lo que está residiendo en paraísos fiscales. Así es que no es que se vaya a marchar: ya se ha marchado. El problema que tenemos es de una falta de corresponsabilidad inmensa del capital español y del capital internacional en las arcas públicas. El Impuesto de Sociedades está en el 10%, que es menos de lo que paga una nómina de IRPF y menos de lo que pagan las pymes. Los grupos consolidados pagan el 4 y el 7%, y eso es que es un sistema absolutamente regresivo. No va a pasar nada porque haya un aumento de la presión fiscal en los beneficios y los dividendos de las empresas. Pero aquí no va a pasar nada, ni nadie ha entrado en pánico, porque los capitales y grandes grupos multinacionales son conscientes de los límites que hoy en día tiene un Gobierno.

Vamos, que hay que subir Sociedades a las grandes empresas y poner un impuesto a la banca y a las tecnológicas. ¿Ese es el camino?

Sí, en parte sí. Hay que subir el tipo efectivo de Sociedades. Porque el tipo que teóricamente se aplica puede estar en el veintitantos por ciento, pero la media de aplicación está en el 10. Nosotros vamos a hacer pública una propuesta fiscal integral, y ese será el camino que recorreremos.

¿Los últimos datos del paro y empleo han hecho encenderse las alarmas?

Hay una ralentización de la creación de empleo porque hay una ralentización de la economía. Eso es evidente, pero tanto como alarmante no. No estamos en recesión y España sigue siendo uno los grandes países de Europa que más crece, en torno al 2%. Es verdad que se está creando empleo más despacio que hace un año, y con muy mala calidad. Lo que hace falta es hacer políticas alternativas para no seguir profundizando en la vía de la ralentización.

Cambiando de asunto, ¿qué le ha parecido la sentencia de los ERE?

Es una sentencia larga y compleja que todavía estamos analizando y pendiente de recursos y posteriores sentencias a las que habrá que esperar. Obviamente cualquier utilización indebida de fondos públicos debe ser perseguida y penada. Las ayudas a los ERE tuvieron la finalidad de permitir la salida en mejores condiciones de varios miles de trabajadores que fueron realmente despedidos por empresas, y ese ha sido todo el afán de CCOO dentro de los marcos legales que había vigentes. Es evidente que el caso ha generado una enorme alarma social.

Hombre, se usaba dinero de los parados para ir a prostíbulos, comprar drogas y todo tipo de abusos...

El desvío de recursos públicos para fines distintos a su objeto tiene que tener la máxima persecución penal, política y pública. En eso no se pueden poner paños calientes.

¿Sería partidario de conceder indultos a los políticos presos?

En Cataluña lo que hay que hacer es recomponer el marco político y la normalidad institucional, y eso requiere unas elecciones. Después habrá que recuperar alguna fórmula transversal dentro de los partidos y de las instituciones catalanas para abrir un espacio de diálogo con el Gobierno de España, y salir de la dinámica del procés. En ese contexto, antes o después habrá que abordar la situación de los políticos presos, si es que ellos solicitan el indulto.

¿Con Torra y Puigdemont se puede desinflar algo en Cataluña?

Evidentemente, no. Torra y Puigdemont tienen una estrategia política que es la huida hacia delante y están acariciando la idea del cuanto peor mejor. De ellos se puede esperar poco.