Feijóo cree que Ciudadanos "cabe dentro" del PP y sería bueno buscar "fórmulas de entendimiento"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este viernes que Ciudadanos "cabe dentro" del PP, por lo que apuesta por buscar "fórmulas de entendimiento" con la formación 'naranja'.

"En mi opinión, parto de la convicción de que Ciudadanos cabe dentro del PP y sería bueno buscar fórmulas de entendimiento", ha subrayado, alertando de que la división del centroderecha solo beneficia al PSOE.

Según ha argumentado el presidente autonómico, la inmensa mayoría de votantes, y de dirigentes, de ambas formaciones "tiene más cosas que les unen, que les desunen". Feijóo ha defendido así que en el PP hay distintos perfiles porque es un partido de "amplio espectro".

"Sí cabe en el PP. Cuestión distinta es que esto pueda producirse en el medio o largo plazo, o que no llegue nunca a producirse", ha explicado el dirigente 'popular'.

La oferta al PSOE

Por otro lado, ha reiterado que el PP, como partido de Estado, está dispuesto a hablar con Pedro Sánchez para buscar una solución de Estado, ya sea una investidura o una coalición, que evite la influencia de ERC y JxCat en el futuro gobierno.

"Se acredita que vamos mal, estamos al lado del precipicio. Deberíamos plantear que el PP es un partido de Estado y eso es incompatible con firmar un cheque en blanco a Sánchez, y menos a Iglesias, y menos aceptar que el futuro de España depende de Junqueras o de Torra", ha señalado Feijóo en una entrevista en la emisora COPE, sobre la oferta del PP para que Sánchez rompa sus pactos.

El presidente de la Xunta asegura que el PP ya ha ofrecido pactos de Estado al PSOE y "mantiene la esperanza" de que los socialistas rectifiquen. Sin embargo, entiende que en el seno del PSOE "los sensatos no pueden hablar y los insensatos están al frente de la nave". Según Feijóo, el PSOE está "en manos de una aventura" que se inicia "con malos compañeros de viaje".

A su juicio, la gente "más potente" del PSOE "no está en activo, no les dejan o les han echado". En este momento ha citado a históricos dirigentes como Felipe Gonzalez, Alfonso Guerra, Joaquín Leguina o Francisco Vázquez. "Ese es el problema, el PSOE útil para España no existe. Los que tienen criterios quieren cargos y en este momento no se atreven a decir lo que piensan", ha subrayado, señalando que el partido "ha roto su biografía" y ha "enterrado" la Transición. "El PSOE que tenemos hoy es un partido desconocido", ha reiterado.

Interlocución con Casado

Preguntado por su relación con el presidente del PP, Pablo Casado, y si sus declaraciones están coordinadas con la dirección nacional del partito, Feijóo ha asegurado que "evidentemente" habla con el líder del partido y conoce sus planteamientos.

"Hablo en mi doble condición de presidente del PP de Galicia y de representante del Estado en Galicia. Tengo la oportunidad de hablar con Casado con facilidad y claro que las cosas que digo se las he dicho primero a Casado y al Comité Ejecutivo. Lo que digo es lo que les digo a ustedes", ha respondido el presidente de la Xunta sobre posibles disensiones en los 'populares'.

"Le puedo asegurar que entre Casado y yo, tengo la ventaja de que puedo hablar con él, me escucha y sabe lo que pienso. Las personas que piensan algunas cosas, deben de decirlas", ha zanjado Feijóo.

Sobre la maniobra de PSOE y Podemos para dejar a Vox fuera de la Mesa del Congreso, que buscan que el PP se sume, el presidente de la Xunta ha asegurado que Casado "sabe lo que tiene que hacer" y entiende que el PP actuará conforme a los antecedentes. Con todo, asegura que "es difícil" decirle a un partido con 52 escaños que no puede estar en el órgano.