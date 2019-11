Manifestantes tratan de bloquear la entrada a los invitados al acto de la Fundación Princesa de Girona

Manifestantes frente al Palau de Congressos de Cataluña bloquean e impiden el acceso a algunos invitados que intentan acceder al Palau de Congressos de Catalunya donde está prevista la entrega de premios y una jornada de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), presidida por la Familia Real.

Al principio, han abucheado a las personas que intentaban acceder al recinto desde la avenida Diagonal de Barcelona, que se encuentra cortada, y los agentes desplegados en un cordón han desviado la entrada por otro acceso.

Después, las personas que protestan, convocadas por CDR, Arran y otras entidades, han intentado impedir la entrada de los invitados, y más tarde han conseguido impedir el acceso a algunos invitados que tratan de llegar al recinto donde se desarrolla la ceremonia a partir de las 18.30 horas.

Los manifestantes concentrados han impedido al líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, acceder al acto. Bou ha explicado a los medios que estaba invitado al acto como concejal de Barcelona y que los manifestantes le han escupido, dado patadas e insultado: "No he podido pasar a un acto que estaba invitado. Eso se llama cualquier cosa menos una acción democrática".

El concejal popular ha explicado que ha optado por no entrar tras el incidente, por consejo de la Guardia Urbana, y ha lamentado que le hayan llamado "cobarde" los manifestantes, que le han rodeado en algún momento. "Soy un hombre que ha nacido en Vic, que es catalán de la cabeza a los pies, que se me insulte y se me llame mal catalán, que voy en contra de Cataluña, es una fatalidad", ha valorado a los medios.

En el lugar también hay dirigentes y simpatizantes de los partidos independentistas, que han criticado al monarca pero han pedido a los manifestantes que permanezcan en una actitud "cívica". El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, ha acudido a la protesta, donde ha dicho que ve "acertada" la propuesta que ha hecho Òmnium Cultural de que el consistorio no ceda ningún espacio de titularidad municipal a la monarquía para celebrar actos ni para alojarse.

Los manifestantes también han intentado bloquear la salida de dos motoristas de los Mossos d'Esquadra y agentes antidisturbios han tenido que intervenir para abrir paso. Algunos manifestantes han quemado fotos del Rey. Los CDR han llamado durante la tarde a bloquear el Club de Polo, en la calle doctor Marañón de la capital catalana, al ser un lugar de salida de diversos invitados, y han quemado retratos del monarca.

"Debido a las dificultades en los accesos a causa de las manifestaciones, recomendamos a socios, familiares y acompañantes que no acudan esta tarde al Club", han informado desde la dirección del club en un tuit.

Las reacciones políticas han llegado enseguida. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha escrito en Twitter: "Así están acosando y amedrentando los comandos separatistas a los invitados de los Premios Princesa de Girona. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el Gobierno?".

????Som al????Palau de Congressos per deixar clar que #NoTenimRei, que Catalunya és republicana i que la ????monarquia ?no té legitimitat i ?no ens representa pic.twitter.com/PDUKqMZNIu — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) November 4, 2019

Así están acosando y amedrentando los comandos separatistas a los invitados de los Premios Princesa de Girona. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el Gobierno? pic.twitter.com/vTMOoATs4A — Albert Rivera (@Albert_Rivera) November 4, 2019

Ovación a los Reyes

Los Reyes, acompañados de sus hijas Leonor y Sofía, han recibido una cerrada ovación a su entrada en el auditorio, rodeados de un fuerte dispositivo policial.

La Familia Real ha llegado sobre las 18.15 horas al recinto, y, a su entrada al acto han recibido aplausos durante más de un minuto y con parte del auditorio en pie, así como se han escuchado algunas consigas de apoyo: 'Viva el Rey'.

Han entrado en el auditorio recibidos por el presidente del Senado, Manuel Cruz; la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo; la delegada del Gobierno central en Catalunya, Teresa Cunillera; el presidente de la FPdGi, Francisco Belil, y la directora general, Mònica Margarit.

Los galardones de este año han recaído en el neurólogo Ignacio H.Medrano, el matemático Xavier Ros-Oton, la emprendedora social Begoña Arana, el director de escena Rafael R.Villalobos, y la cofundadora de la organización Humanity Crew, Maria Jammal, en la primera vez que se concede en la categoría internacional.